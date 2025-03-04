Компания из структуры "Новой почты" получила лицензию на поставку электроэнергии

Компания "Нова-Энерджи", входящая в группу компаний NOVA ("Новая почта"), получила лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по снабжению электроэнергией.

Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг 4 марта, сообщает ExPro.

Кроме того, "Новая Почта" инвестирует в установки для хранения электроэнергии (УЗЭ). Они смогут сохранять накопленную ранее электроэнергию и отдавать ее в сеть предприятия или даже во внешнюю сеть по мере надобности.

Энергетические проекты "Новой Почты"

Стоит напомнить, что в апреле 2024 года в "Новой Почте" заявили о создании новой энергетической компании "Нова-Энерджи", которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом, для обеспечения автономности и энергонезависимости объектов компании. Уже в сентябре компания начала мелкооптовые продажи дизельного горючего на открытом рынке. Первыми покупателями стали украинские сельскохозяйственные предприятия. Ранее компания обеспечивала потребности в топливе "Новой почты": поставляла дизель для заправки автомобилей и генераторов.

В начале января 2025 года "Новая Почта" запустила на крыше своего терминала в Киеве электростанцию мощностью 1 МВт. Как отметил совладелец компании Владимир Поперешнюк, поле солнечных панелей раскинулось на площади 5000 квадратных метров, а проект стоил компании 14 миллионов гривен, ожидаемая окупаемость составляет 3 года.

3 марта 2025 "Новая Почта"запустила вторую солнечную электростанцию на еще одном терминале в Киеве. В компании отметили, что СЭС на 700 кВт, а стоимость проекта составляет 13,5 млн грн. Там добавили, что летом станции будут работать на свою полную мощность и смогут покрыть 100% потребностей терминалов в электроэнергии в дневное время.

Впоследствии "Новая Почта" планирует установить следующую очередь солнечных электростанций, которые удвоят мощности: с 700 до 1 400 кВт. Компания планирует установить электростанции и УЗЭ на пяти крупнейших терминалах в Украине, на трех из них этот процесс уже запущен. За прошлые годы "Новая почта" инвестировала в энергетическую автономию 300 млн грн, и в этом году планирует потратить еще 150 млн грн.