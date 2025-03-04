Компанія зі структури "Нової пошти" отримала ліцензію на постачання електроенергії

Компанія "Нова-Енерджі", що входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта"), отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електроенергії.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 4 березня, повідомляє ExPro.

Крім того, "Нова Пошта" інвестує в установки для зберігання електроенергії (УЗЕ). Вони зможуть зберігати накопичену раніше електроенергію та віддавати її в мережу підприємства чи навіть в зовнішню мережу у міру потреби.

Енергетичні проєкти "Нової Пошти"

Варто нагадати, що у квітні 2024 року в "Новій Пошті" заявили про створення нової енергетичної компанії "Нова-Енерджі", яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом, задля забезпечення автономності та енергонезалежності об'єктів компанії. Вже у вересні компанія розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку. Першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства. Раніше компанія забезпечувала потреби у пальному "Нової пошти": постачала дизель для заправки автомобілів та генераторів.

На початку січня 2025 року "Нова Пошта" запустила на даху свого термінала у Києві електростанцію потужністю 1 МВт. Як зазначив співвласник компанії Володимир Поперешнюк, поле сонячних панелей розкинулось на площі у 5000 квадратних метрів, а проєкт коштував компанії 14 мільйонів гривень, очікувана окупність становить 3 роки.

3 березня 2025 року "Нова Пошта" запустила другу сонячну електростанцію на ще одному терміналі у Києві. В компанії зазначили, що СЕС на 700 КВт, а вартість проєкту становить 13,5 млн грн. Там додали, що влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

Згодом "Нова Пошта" планує встановити наступну чергу сонячних електростанцій, які подвоять наявні потужності: з 700 до 1 400 кВт. Загалом компанія планує встановити електростанції та УЗЕ на п’яти найбільших терміналах в Україні, на трьох із них цей процес уже запущено. За минулі роки "Нова пошта" інвестувала в енергетичну автономію 300 млн грн, і цього року планує витратити ще 150 млн грн.