"Короля недостроев" в Киеве снова попытаются продать: теперь еще на 275 млн грн дешевле

Самый недостроенный небоскреб в Украине Sky Towers, который находится на перекрестке улиц Шолуденко, Борщаговской и пр-та Победы в Шевченковском районе Киева, снова выставили на продажу. Его безуспешно пытались продать четыре раза, поэтому цена лота снизилась на 275 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте системы электронных торгов арестованного имущества СЕТАМ.

Отмечается, что аукцион намечен на 27 февраля в системе электронных аукционов OpenMarket.

Стартовая цена объекта составит 662,33 млн. грн.

Что известно о "короле недостроев"

Здание бизнес-центра Sky Towers запроектировано как композиция из двух башен. Первоначально планировалось, что первое будет иметь 47 этажей, а второе – 34. Одно здание должно было быть офисным и могло вместить 17 000 сотрудников. Другая – гостиничная – на 500 номеров. Плюс паркинг на 860 паркомест.

Общая площадь строительства составляет 51,36 тыс. кв. м. Готовность строительства – 51%.

Отметим, что проект Sky Towers еще называют "королем недостроев". Подготовка участка началась в марте 2006 года, а само строительство стартовало весной 2007 года, несмотря на протесты киевлян, которые выступали против уничтожения зеленой зоны, поскольку деревья мешали строительным работам.

Однако со строительством не сложилось. Работы с перерывами продолжались девять лет. Сначала небоскреб планировали закончить к 2012 году в рамках подготовки к Евро-2012, чтобы успеть окупить проект на средства туристов.

Однако в начале 2014 года было построено только 20 этажей. Летом строительство Sky Towers приостановили, а в следующем году – полностью "заморозили". Застройщик успел построить только 27 этажей из запланированных 47. Удалось построить и восемь этажей под землей.

В 2016 году Агентство офисного строительства, которое являлось формальным владельцем Sky Towers, планировало закончить строительство, именно в таком "урезанном" виде на 27 этажей. Этот план тоже не удалось реализовать, поскольку в феврале 2021 года компания обанкротилась и с нее должны были взыскать шесть миллиардов гривен долга. Соответственно, здание перешло в собственность Укрэксимбанка.

Ранее СМИ писали, что Sky Towers контролируют бывшие владельцы Kyiv Donbas Development Group (KDD Group). Хотя KDD Group непросто связать непосредственно со Sky Towers, в 2012 году она объявила о продаже этого проекта, поскольку имела большие долги и низкую прибыль от недвижимости после кризиса 2008-2009 годов. В 2015 году KDD Group официально стала банкротом.

Долгострой впервые появился на государственном аукционе в 2021 году с начальной ставкой 7,5 млрд гривен. Так как покупатель долго не отзывался, стартовую цену снизили до 5,5 млрд, в третий раз – до 1,1 млрд.

Осенью 2024 года четвертый аукцион так и не состоялся. Тогда стартовая цена лота с учетом НДС составила почти 937,3 млн. грн.