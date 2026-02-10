"Короля недобудов" у Києві знову спробують продати: тепер ще на 275 млн грн дешевше

Найбільший недобудований хмарочос в Україні Sky Towers, який знаходиться на перехресті вулиць Шолуденка, Борщагівської та пр-та Перемоги у Шевченківському районі Києва, знову виставили на продаж. Його безуспішно намагалися продати чотири рази, тому ціну лоту знизили на 275 мільйонів гривень

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті системи електронних торгів арештованого майна СЕТАМ.

Зазначається, що аукціон заплановано на 27 лютого у системі електронних аукціонів OpenMarket.

Стартова ціна об'єкта становитиме 662,33 млн грн.

Що відомо про "короля недобудов"

Будівля бізнес-центру Sky Towers запроєктована як композиція з двох веж. Спочатку планувалося, що перша матиме 47 поверхів, а друга – 34. Одна будівля мала бути офісною і могла вмістити 17 000 співробітників. Інша – готельна – на 500 номерів. Плюс паркінг на 860 паркомісць.

Загальна площа будівництва складає 51,36 тис. кв. м. Готовність будівництва – 51%.

Зазначимо, що проєкт Sky Towers ще називають "королем недобудов". Підготовка ділянки почалася у березні 2006 року, а саме будівництво стартувало навесні 2007 року попри протести киян, яки виступали проти знищення зеленої зони, оскільки дерева заважали будівельним роботам.

Проте з будівництвом не склалося. Роботи з перервами тривали дев’ять років. Спершу хмарочос планували закінчити до 2012 року у межах підготовки до Євро-2012, щоб встигнути окупити проєкт коштом туристів.

Проте, на початку 2014 року були побудовані лише 20 поверхів. Влітку зведення Sky Towers призупинили, а наступного року – повністю "заморозили". Забудовник встиг звести лише 27 поверхів із запланованих 47. Вдалося побудувати і вісім поверхів під землею.

У 2016 році Агентство офісного будівництва, яке було формальним власником Sky Towers, планувало закінчити будівництво, саме в такому "урізаному" вигляді на 27 поверхів. Цей план теж не вдалося реалізувати, оскільки в лютому 2021 року компанія збанкрутіла і з неї мали стягнути шість мільярдів гривень боргу. Відповідно будівля перейшла у власність Укрексімбанку.

Раніше ЗМІ писали, що Sky Towers контролюють колишні власники Kyiv Donbas Development Group (KDD Group). Хоча KDD Group непросто пов'язати безпосередньо зі Sky Towers, у 2012 році вона оголосила про продаж цього проєкту, оскільки мала великі борги та низький прибуток від нерухомості після кризи 2008-2009 років. У 2015 році KDD Group офіційно стала банкрутом.

Довгобуд вперше з’явився на державному аукціоні у 2021 році, з початковою ставкою 7,5 млрд гривень. Через те що покупець довго не відгукувався, стартову ціну знизили до 5,5 млрд, втретє - до 1,1 млрд.

Восени 2024 року четвертий аукціон так і не відбувся. Тоді стартова ціна лоту з урахуванням ПДВ становила майже 937,3 млн грн.