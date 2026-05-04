Крюковский вагонзавод пошел в убыток: минус 47 млн грн и падение дохода втрое

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" завершил первый квартал 2026 года с убытком 47,6 млн грн против прибыли годом ранее. Доходы предприятия сократились втрое на фоне сложной ситуации в отрасли.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Open4Business.

Согласно отчетности, обнародованной через Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход предприятия сократился до 371,1 млн. грн.

Финансовые показатели также ухудшились:

валовой результат изменился из прибыли 74,1 млн грн в убыток 7,5 млн грн,

операционный ущерб вырос в 5,5 раза - до 70,1 млн грн.

По состоянию на 1 апреля 2026 года непокрытый убыток компании составил почти 279 млн. грн. Текущие обязательства достигли 3,55 млрд. грн.

За первый квартал предприятие реализовало 74 грузовых вагона, причем большинство продаж пришлось на март (61 единица). Основными клиентами оставались частные компании, работающие в сегментах перевозок зерна, нефтепродуктов и контейнеров.

В то же время предприятие продолжало производственную деятельность — в частности, ремонтировало подвижной состав и производило пассажирские вагоны для Укрзализныци.

В компании объясняют ухудшение финансовых результатов сложной ситуацией на рынке грузовых перевозок и вагоностроения. Среди ключевых факторов:

сокращение промышленного производства, в частности в горно-металлургическом секторе,

падение экспорта руды и металлопродукции,

логистические ограничения и риски работы морских коридоров.

Это повлияло на снижение спроса на новые вагоны и инвестиции в отрасль.

В то же время в "Крюковском вагоностроительном заводе" отмечают первые признаки стабилизации в конце квартала. В частности, перевозки зерновых по железной дороге выросли: в марте — до 3,3 млн тонн, что на 36,9% больше, чем год назад.

Дополнительным фактором возможного оживления рынка может стать решение Верховного Суда Украины, который подтвердил силу ограничений на срок эксплуатации грузовых вагонов. Это может стимулировать обновление парка.

Напомним, ранее государство получило долю в "Крюковском вагоностроительном заводе", что может повлиять на дальнейшую стратегию управления предприятием и его финансовое восстановление.