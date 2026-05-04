Крюківський вагонзавод пішов у збиток: мінус 47 млн грн і падіння доходу втричі

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ) завершив перший квартал 2026 року зі збитком 47,6 млн грн проти прибутку роком раніше. Доходи підприємства скоротилися втричі на тлі складної ситуації в галузі.

Згідно зі звітністю, оприлюдненою через Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід підприємства скоротився до 371,1 млн грн.

Фінансові показники також погіршилися:

валовий результат змінився з прибутку 74,1 млн грн на збиток 7,5 млн грн,

операційний збиток зріс у 5,5 раза — до 70,1 млн грн.

Станом на 1 квітня 2026 року непокритий збиток компанії становив майже 279 млн грн. Поточні зобов’язання досягли 3,55 млрд грн.

За перший квартал підприємство реалізувало 74 вантажні вагони, причому більшість продажів припала на березень (61 одиниця). Основними клієнтами залишалися приватні компанії, що працюють у сегментах перевезення зерна, нафтопродуктів та контейнерів.

Водночас підприємство продовжувало виробничу діяльність — зокрема ремонтувало рухомий склад і виготовляло пасажирські вагони для Укрзалізниці.

У компанії пояснюють погіршення фінансових результатів складною ситуацією на ринку вантажних перевезень і вагонобудування. Серед ключових факторів:

скорочення промислового виробництва, зокрема у гірничо-металургійному секторі,

падіння експорту руди та металопродукції,

логістичні обмеження та ризики роботи морських коридорів.

Це безпосередньо вплинуло на зниження попиту на нові вагони та інвестиції у галузь.

Водночас у КВБЗ відзначають перші ознаки стабілізації наприкінці кварталу. Зокрема, перевезення зернових залізницею зросли: у березні — до 3,3 млн тонн, що на 36,9% більше, ніж рік тому.

Додатковим фактором для можливого пожвавлення ринку може стати рішення Верховного Суду України, який підтвердив чинність обмежень на строк експлуатації вантажних вагонів. Це може стимулювати оновлення парку.

Нагадаємо, раніше держава отримала частку в "Крюківському вагонобудівному заводі", що може вплинути на подальшу стратегію управління підприємством та його фінансове відновлення.