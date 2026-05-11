Курс валют на 11 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пять копеек, в то же время евро подорожало на шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.05.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,85 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,60 грн (+6 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,19 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,75/43,85 Евро 51,60/51,80 Злотый 12,00/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,50/44,15 51,00/52,00 Ощадбанк 43,50/ 44,10 51,25/51,95 12,20/12,60 ПУМБ 43,60/ 44,20 51,40/52,10 12,30/12,60 Укргазбанк 43,50/ 44,10 51,25/51,95 12,30/12,60 Райффайзен 43,74/ 44,12 51,45/51,99

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.