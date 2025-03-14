Курс валют на 15-16 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15-16 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 14 марта.

Курс доллара

1 доллар США – 41,53 грн.

Курс евро

1 евро – 45,00 грн.

Курс злотого

1 злотый – 10,71 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):

Курс доллара США: 41,46/41,55 грн.

Курс евро: 45,00/44,25 грн.

Курс злотого: 10,65/10,80 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 марта курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,10/41,80 грн.

Ощадбанк: 41,15/41,70 грн.

ПУМБ: 41,30/41,90 грн.

Укргазбанк: 41,15/41,70 грн.

Райффайзен: 41,15/41,68 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 14 марта :

ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.

Ощадбанк: 44,45/45,50 грн.

ПУМБ: 45,00/45,70 грн.

Укргазбанк: 44,45/45,50 грн.

Райффайзен: 44,55/45,68грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,55/10,80 грн.

ПУМБ: 10,60/10,80 грн.

Укргазбанк: 10,55 грн/10,80 грн.

Отметим, что гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.