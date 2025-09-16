- Категория
Курс валют на 16 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает снижаться, в то же время евро подорожало еще на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.09.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,23 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,50 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,41 грн (+4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,17/41,25
|Евро
|48,45/48,60
|Злотый
|11,30/11,40
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,80/41,40
|47,67/48,67
|11,20/11,50
|Ощадбанк
|41,10/41,55
|48,05/48,80
|11,05/11,50
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,20/48,90
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,10/41,55
|48,05/48,80
|11,05/11,50
|Райффайзен
|40,96/41,68
|48,00/48,60
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.