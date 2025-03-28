- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 29-30 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29-30 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 28 марта.
|Валюта
|Курс (изменения к предыдущему дню)
|Доллар США
|41,49 грн
|Евро
|44,75 грн
|Злотый
|10,67 грн
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,42/41,53 грн
|Евро
|44,95/45,12 грн
|Злотый
|10,70/10,80 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|43,99/44,99
|Ощадбанк
|41,20/41,70
|44,35/45,25
|10,85/10,90
|ПУМБ
|41,30/41,90
|44,60/45,30
|10,65/10,95
|Укргазбанк
|41,20/41,70
|44,35/45,25
|10,80/10,90
|Райффайзен
|41,30/41,63
|44,30/45,10
Заметим, несмотря на временное курсовое затишье в марте, девальвация гривны остается базовым прогнозом на ближайшие месяц-два. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.