Курс валют на 7 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на двенадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на пятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.09.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,56 грн (-12 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,78 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,00 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,42/ 44,92 Евро 51,44/ 52,14 Злотый 11,68/ 12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,15/44,75 51,05/52,05 11,80/ 12,20 Ощадбанк 44,35/ 44,99 51,50/52,30 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,60/52,30 11,80/ 12,20 Укргазбанк 44,35/ 44,99 51,50/52,30 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,35/44,80 51,40/52,00

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.