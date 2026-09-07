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Курс валют на 7 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на двенадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на пятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.09.2026 ( понедельник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,56 грн (-12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,78 грн (-15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,00 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,42/ 44,92
|Евро
|51,44/ 52,14
|Злотый
|11,68/ 12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,15/44,75
|51,05/52,05
|11,80/ 12,20
|Ощадбанк
|44,35/ 44,99
|51,50/52,30
|11,80/ 12,20
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,60/52,30
|11,80/ 12,20
|Укргазбанк
|44,35/ 44,99
|51,50/52,30
|11,80/ 12,20
|Райффайзен
|44,35/44,80
|51,40/52,00
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.