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Латвия будет помогать Украине развивать пограничную железнодорожную инфраструктуру
Латвия будет помогать строить украинскую пограничную железнодорожную инфраструктуру. Украина планирует интегрировать железную дорогу в проект Rail Baltica по стандартной европути 1435 мм.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Украинская делегация приняла участие в 11 заседании Межправительственной украинско-латвийской комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, на котором было обсуждено сотрудничество в транспортном секторе.
По словам заместителя министра развития общин и территорий Марины Денисюк, с первых дней войны в Украине Латвия одной из первых предоставила нам возможность выполнения перевозок грузов автомобильным транспортом без разрешений. Это способствовало бесперебойному снабжению гуманитарной помощью, товарам первой необходимости и поддержке обороноспособности Украины.
"В рамках будущего приближения нашей железнодорожной сети к европейским стандартам мы планируем интегрировать украинскую железную дорогу в проект Rail Baltica по стандартной европути 1435 мм ", — отметила замминистра.
Также Для создания альтернативного транспортного коридора для экспорта украинских грузов в направлении портов Латвии реализуется совместный проект с литовской компанией LTG Infra. Он предполагает строительство пункта перестановки тележек 1435/1520 мм на станции Шяштокай на границе с Польшей.
"Здесь мы рассчитываем на поддержку латвийской стороны в вопросах получения решения о финансировании указанного проекта ", -- добавила Денисюк.
Кроме того, представителями министерств транспорта обеих стран обсудили пассажирские и грузовые перевозки, инфраструктурные проекты, сотрудничество в сфере авиации, транспортной логистики.
Украинская сторона представила латвийским коллегам план восстановления морской инфраструктуры Украины, разработанный в сотрудничестве с Эстонией и призвала Латвию присоединиться к этой инициативе. План охватывает все важнейшие сферы морской отрасли: разминирование, судостроение, портовое оборудование, ИТ-решения и т.д. Его общий бюджет составляет 550 миллионов евро.
В настоящее время благодаря реализации проекта " Латвия для Чернигова: реконструкция социальной инфраструктуры ", которая внедряется в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН), был восстановлен ряд важных объектов, в том числе Старобиловский лицей, детский сад "Малятко", Талалаевский лицей.
Кроме того, на другие проекты поддержки Черниговщины Латвия выделила еще более 5 миллионов евро . Страна должна передать региону солнечные панели и оборудование для объектов водо- и теплоснабжения. Это будет способствовать уменьшению стоимости энергоресурсов для местных жителей и повышению энергетической независимости области .
Напомним, с начала действия изменений в Закон о поддержке гражданского населения Украины Латвия передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей автомобилей на общую сумму 2,25 млн. евро.