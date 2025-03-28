Латвия будет помогать Украине развивать пограничную железнодорожную инфраструктуру

Латвия будет помогать строить украинскую пограничную железнодорожную инфраструктуру. Украина планирует интегрировать железную дорогу в проект Rail Baltica по стандартной европути 1435 мм.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Украинская делегация приняла участие в 11 заседании Межправительственной украинско-латвийской комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, на котором было обсуждено сотрудничество в транспортном секторе.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Марины Денисюк, с первых дней войны в Украине Латвия одной из первых предоставила нам возможность выполнения перевозок грузов автомобильным транспортом без разрешений. Это способствовало бесперебойному снабжению гуманитарной помощью, товарам первой необходимости и поддержке обороноспособности Украины.

"В рамках будущего приближения нашей железнодорожной сети к европейским стандартам мы планируем интегрировать украинскую железную дорогу в проект Rail Baltica по стандартной европути 1435 мм ", — отметила замминистра.

Также Для создания альтернативного транспортного коридора для экспорта украинских грузов в направлении портов Латвии реализуется совместный проект с литовской компанией LTG Infra. Он предполагает строительство пункта перестановки тележек 1435/1520 мм на станции Шяштокай на границе с Польшей.

"Здесь мы рассчитываем на поддержку латвийской стороны в вопросах получения решения о финансировании указанного проекта ", -- добавила Денисюк.

Кроме того, представителями министерств транспорта обеих стран обсудили пассажирские и грузовые перевозки, инфраструктурные проекты, сотрудничество в сфере авиации, транспортной логистики.

Украинская сторона представила латвийским коллегам план восстановления морской инфраструктуры Украины, разработанный в сотрудничестве с Эстонией и призвала Латвию присоединиться к этой инициативе. План охватывает все важнейшие сферы морской отрасли: разминирование, судостроение, портовое оборудование, ИТ-решения и т.д. Его общий бюджет составляет 550 миллионов евро.

В настоящее время благодаря реализации проекта " Латвия для Чернигова: реконструкция социальной инфраструктуры ", которая внедряется в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН), был восстановлен ряд важных объектов, в том числе Старобиловский лицей, детский сад "Малятко", Талалаевский лицей.

Кроме того, на другие проекты поддержки Черниговщины Латвия выделила еще более 5 миллионов евро . Страна должна передать региону солнечные панели и оборудование для объектов водо- и теплоснабжения. Это будет способствовать уменьшению стоимости энергоресурсов для местных жителей и повышению энергетической независимости области .

Напомним, с начала действия изменений в Закон о поддержке гражданского населения Украины Латвия передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей автомобилей на общую сумму 2,25 млн. евро.