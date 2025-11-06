Лидирует компания Ахметова: кто получил наибольшую прибыль за третий квартал 2025 года

Финансовую отчетность за третий квартал 2025 года подали 61 387 украинских компаний. Самой прибыльной стала компания D.Trading Рината Ахметова. Среди лидеров пять предприятий государственные.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает YouControl.

Наибольшую прибыль в третьем квартале 2025 года получила компания D.Trading, входящая в состав энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

D.Trading осуществляет оптовую торговлю электроэнергией, газом, газовым конденсатом и углем. С декабря 2023 г. группа компаний также специализируется на экспорте агропродукции.

Второе и третье место поделили государственные компании "Энергоатом" и "Нафтогаз Трейдинг".

На четвертом месте дистрибьютор табачной продукции DL Solution. "Укрэнерго" заняло пятое место. Ритейлер "Сильпо-Фуд" несущественно опередил по прибылям "Донбасское ПТП". Замыкают десятку самых прибыльных компаний государственная "Укрнафта", аграрная компания "Кернел-Трейд" и "Укрзализныця".

Топ 10 компаний по выручке:

D.Trading - 197,7 млрд грн (+36,1% до 3 кв. 2024 года). "Энергоатом" - 173,9 млрд грн (+33,4%). "Нафтогаз Трейдинг" - 90,2 млрд грн (+17,1%). DL Solution - 84,0 млрд грн (+33,8%). "Укрэнерго" - 76,9 млрд грн (+6,3%). "Сильпо-Фуд" - 75,9 млрд грн (+13,8%). "Донбасское ПТП" - 75,2 млрд грн (нет данных). "Укрнафта" - 72,7 млрд грн (-5,4%). "Кернел-Трейд" - 72,4 млрд грн (+13,1%). "Укрзализныця" - 66,0 млрд грн (-15,4%).

Напомним, что за второй квартал 2025 года D.Trading также стал самой прибыльной компанией. Среди самых успешных по выручке стали пять государственных компаний