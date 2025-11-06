Лідирує компанія Ахметова: хто отримав найбільші прибутки за третій квартал 2025 року

Фінансову звітність за третій квартал 2025 року подали 61 387 українських компаній. Найприбутковішою стала компанія D.Trading Ріната Ахметова. Серед лідерів п’ять підприємств є державними.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє YouControl.

Найбільший прибуток у третьому кварталі 2025 року отримала компанія D.Trading, яка входить до складу енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

D.Trading здійснює оптову торгівлю електроенергією, газом, газовим конденсатом та вугіллям. З грудня 2023 року група компаній також спеціалізується на експорті агропродукції.

Друге та третє місце поділили державні компанії "Енергоатом" та "Нафтогаз Трейдинг".

На четвертому місці дистриб’ютор тютюнової продукції DL Solution. "Укренерго" посіло п’яту сходинку. Ритейлер "Сільпо-Фуд" несуттєво випередив за прибутками "Донбаське ПТП". Замикають десятку найприбутковіших компаній державна "Укрнафта", аграрна компанія "Кернел-Трейд" та "Укрзалізниця".

Топ-10 компаній за виторгом:

D.Trading — 197,7 млрд грн (+36,1% до 3 кв. 2024 року). "Енергоатом" — 173,9 млрд грн (+33,4%). "Нафтогаз Трейдинг" — 90,2 млрд грн (+17,1%). DL Solution — 84,0 млрд грн (+33,8%). "Укренерго" — 76,9 млрд грн (+6,3%). "Сільпо-Фуд" — 75,9 млрд грн (+13,8%). "Донбаське ПТП" — 75,2 млрд грн (немає даних). "Укрнафта" — 72,7 млрд грн (-5,4%). "Кернел-Трейд" — 72,4 млрд грн (+13,1%). "Укрзалізниця" — 66,0 млрд грн (-15,4%).

Нагадаємо, що за другий квартал 2025 року D.Trading також став найприбутковішою компанією. Серед найуспішніших за виторгом стали п'ять державних компаній