Литва планирует конфисковать белорусские активы на фоне объявления чрезвычайного положения

В Литве обсуждают, какие находящиеся в стране активы Беларуси могут быть заморожены или конфискованы. Это происходит на фоне того, что литовские власти объявили чрезвычайное положение из-за наплыва воздушных шаров, которые используют для контрабанды из Беларуси.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Delfi .

Конфискация активов Беларуси

"На Государственном совете обороны мы говорили об интегрированной противовоздушной обороне. Сейчас мы говорим о других вопросах, которые будут подняты на следующем Государственном совете обороны. В первую очередь о том, какие есть белорусские активы и какие возможные варианты в этой сфере. То есть просто заморозить или конфисковать белорусские активы, которые находятся в Литовской области". Навсегда.

Ранее советник президента Ридас Ясуленис отмечал, что Госсовет обороны планирует собраться в середине декабря. На встрече будут обсуждаться возможные меры по противодействию гибридной атаке Беларуси.

В Литве объявили чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

9 декабря правительство Литвы решило объявить чрезвычайное положение по всей стране из-за того, что белорусские аэростаты прерывают работу литовской авиации, пишут LRT и Delfi .

В правительстве объяснили: постоянные запуски воздушных шаров с контрабандой из Беларуси представляют угрозу для литовской гражданской авиации и нарушают работу Вильнюсского аэропорта. В результате этого теряется возможность перевозки пассажиров и грузов воздушным транспортом, а Литва несет значительные финансовые потери и репутационный ущерб.

Министерство внутренних дел отмечает, что введение состояния не создаст неудобств для общества, поскольку принимаемые меры будут точечными, пропорциональными и направленными исключительно на организаторов и исполнителей незаконной деятельности.

Параллельно правительство направило в парламент Литвы на утверждение резолюцию о предоставлении солдатам, помогающим офицерам, права выполнять соответствующие функции, связанные с чрезвычайной ситуацией и ликвидацией ее последствий.

Согласно проекту постановления, солдаты смогут давать обязательные указания физическим и юридическим лицам, организациям и их подразделениям. Они также будут иметь право задерживать людей, которые не выполняют указания или подозреваются в совершении уголовного преступления.

Напомним, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович планирует обсудить вместе с латвийскими и польскими коллегами вопрос о возможности остановки регулярных пассажирских перевозок в Беларусь.

Также латвийское правительство рассматривает полный демонтаж на восточной границе страны ведущих в Россию железнодорожных путей. Окончательное решение планируется принять в начале 2026 года.