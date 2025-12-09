Литва планує конфіскувати білоруські активи на тлі оголошення надзвичайного стану: що сталося

У Литві обговорюють, які активи Білорусі, що знаходяться в країні, можуть бути заморожені чи конфісковані. Це відбувається на тлі того, що литовська влада оголосила надзвичайний стан через наплив повітряних куль, які використовують для контрабанди з Білорусі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Delfi.

Конфіскація активів Білорусі

"На Державній раді оборони ми говорили про інтегровану протиповітряну оборону. Зараз ми говоримо про інші питання, які будуть порушені на наступній Державній раді оборони. Насамперед про те, які є білоруські активи і які можливі варіанти в цій сфері. Тобто просто заморозити або конфіскувати білоруські активи, які знаходяться в Литовській Республіці”, – заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Раніше радник президента Рідас Ясульоніс наголошував, що Держрада оборони планує зібратися в середині грудня. На зустрічі обговорюватимуться можливі заходи протидії гібридній атаці Білорусі.

У Литві оголосили надзвичайний стан через повітряні кулі з Білорусі

9 грудня уряд Литви вирішив оголосити надзвичайний стан по всій країні через те, що білоруські аеростати переривають роботу литовської авіації, пишуть LRT та Delfi.

В уряді пояснили: постійні запуски повітряних куль з контрабандою з Білорусі становлять загрозу для литовської цивільної авіації та порушують роботу Вільнюського аеропорту. Унаслідок цього втрачається можливість перевезення пасажирів та вантажів повітряним транспортом, а Литва зазнає значних фінансових втрат та репутаційної шкоди.

Міністерство внутрішніх справ наголошує, що запровадження стану не створить незручностей для суспільства, оскільки вживані заходи будуть точковими, пропорційними та спрямованими виключно на організаторів та виконавців незаконної діяльності.

Паралельно уряд подав до парламенту Литви на затвердження резолюцію про надання солдатам, які допомагають офіцерам, права виконувати відповідні функції, пов’язані з надзвичайною ситуацією та ліквідацією її наслідків.

Згідно з проєктом постанови, солдати зможуть давати обов’язкові вказівки фізичним та юридичним особам, організаціям та їхнім підрозділам. Вони також матимуть право затримувати людей, які не виконують вказівки або підозрюються у скоєнні кримінального злочину.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович планує обговорити разом із латвійськими та польськими колегами питання стосовно можливості зупинки регулярних пасажирських перевезень до Білорусі.

Також латвійський уряд розглядає повний демонтаж на східному кордоні країни залізничних колій, що ведуть до Росії. Остаточне рішення планують ухвалити на початку 2026 року.