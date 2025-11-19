Запланована подія 2

"Львовоблэнерго" отсудило у России более 15 млн грн за уничтоженную подстанцию

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск ЧАО "Львовоблэнерго" и обязал взыскать с России более 15 млн грн убытков за уничтоженную прошлогодним ракетным обстрелом подстанцию компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает lviv.media со ссылкой на судебное решение.

Ракета уничтожила подстанцию

По данным дела, 15 февраля 2024 года россияне массированно атаковали Львов ракетами. В результате атаки российская стратегическая крылатая ракета попала в одну из распределительных подстанций.

Следовательно, энергетическая компания решила подать в суд иск, в котором требовала взыскать с России убытки на общую сумму 15,2 млн грн.

Изучив материалы дела, суд полностью удовлетворил иск "Львовоблэнерго".

Кроме общей суммы ущерба, с России взыскат еще 225 тыс. грн судебного сбора.

Напомним, 19 ноября российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Автор:
Светлана Манько