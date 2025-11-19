- Категорія
“Львівобленерго” відсудило у Росії понад 15 млн грн за знищену підстанцію
Господарський суд Львівської області задовольнив позов ПрАТ “Львівобленерго” та зобовʼязав стягнути з Росії понад 15 млн грн збитків за знищено торішнім ракетним обстрілом підстанцію компанії.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє lviv.media з посиланням на судове рішення.
Ракета знищила підстанцію
За даними справи, 15 лютого 2024 року росіяни масовано атакували Львів ракетами. Внаслідок атаки російська стратегічна крилата ракета влучила в одну з розподільчих підстанцій.
Відтак енергетична компанія вирішила подати до суду позов, в якому вимагала стягнути з Росії збитки на загальну суму 15,2 млн грн.
Вивчивши матеріали справи, суд повністю задовольнив позов "Львівобленерго".
Окрім загальної суми збитків, з Росії стягнуть ще 225 тис. грн судового збору.
Нагадаємо, 19 листопада російська армія вкотре завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.