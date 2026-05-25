Категория
Новости
Дата публикации
Львовские суды рассмотрят земельные нарушения застройщика: что известно

дом
Во Львове суд рассмотрит захват земли застройщиком / Freepik

Во Львове продолжают судебное разбирательство дел, связанных с застройками компании "Ирокс". Городской совет требует проверить законность использования земельных участков в Сыхивском районе и устранить выявленные нарушения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

Суды по застройкам "Ирокса" во Львове

На этой неделе львовские суды рассмотрят дела о вероятном незаконном захвате земель общины в Сыхивском районе. Речь идет о застройках компании "Ирокс" по улицам Антонича, 8 и Тернопольской, 42. По делам фигурирует руководитель компании Игорь Микичак.

Дело по ЖК "Персенковка" на ул. Тернопольской, 42 будет рассматривать Железнодорожный районный суд Львова. Судебные процессы вокруг этого объекта продолжаются с 2017 года. В октябре 2024 года суд назначил земельно-техническую и строительно-техническую экспертизы, из-за чего рассмотрение дела временно приостановлено до получения выводов.

Отдельно Сыховский районный суд Львова продолжит рассмотрение дела о застройке по ул. Антонича, 8. Производство по этому делу продолжается с 2018 года. В прошлом году суд назначил две экспертизы во Львовском НИИ судебных экспертиз. После поступления необходимых материалов производство решили возобновить.

Что известно о ситуации

Причиной многолетних судебных споров стали нарушения, которые, по данным городских властей, были обнаружены во время проверок строительства. Еще в 2016 году городская ГАСК аннулировала разрешение на реконструкцию нежилого помещения под многоэтажку по ул. Тернопольской, 42 из-за нарушения градостроительного законодательства. После этого Львовский горсовет обратился в суд с требованием снести самочинное строительство.

В 2020 году Хозяйственный суд Львовской области отказал в удовлетворении иска, указав, что у застройщика было разрешение на выполнение работ. Апелляционная и кассационная инстанции также не поддержали позицию горсовета. Верховный Суд окончательно закрыл производство, отметив, что город не предоставил достаточных доказательств незаконности разрешения.

Несмотря на это в судах и дальше рассматривают дела по штрафам, которые ГАСК выписала застройщику из-за выявленных нарушений.

Компания "Ирокс" неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за проблемных застроек во Львове. По данным YouControl, директором и соучредителем компании является Игорь Микичак. В 2018 году его задерживали по подозрению в мошенничестве и подлоге документов при строительстве ЖК в Рясном. Рассмотрение этого дела продолжается.

Заметим, что строительный бизнес в Украине работает всего на 60% от уровня 2021 года. Больше всего не хватает каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков. Выходом может быть привлечение трудовых мигрантов. В частности, с начала полномасштабного вторжения на строительстве уже заработали выходцы из Африки и Азии.

Автор:
Ольга Опенько