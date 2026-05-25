Львівські суди розглянуть земельні порушення забудовника: що відомо

У Львові продовжують судовий розгляд справ, пов’язаних із забудовами компанії “Ірокс”. Міська рада вимагає перевірити законність використання земельних ділянок у Сихівському районі та усунути виявлені порушення.

Цього тижня львівські суди розглянуть справи щодо ймовірного незаконного захоплення земель громади у Сихівському районі. Йдеться про забудови компанії "Ірокс" на вулицях Антонича, 8 та Тернопільській, 42. У справах фігурує керівник компанії Ігор Микичак.

Справу щодо ЖК "Персенківка" на вул. Тернопільській, 42 розглядатиме Залізничний районний суд Львова. Судові процеси навколо цього об’єкта тривають із 2017 року. У жовтні 2024-го суд призначив земельно-технічну та будівельно-технічну експертизи, через що розгляд справи тимчасово призупинили до отримання висновків.

Окремо Сихівський районний суд Львова продовжить розгляд справи щодо забудови на вул. Антонича, 8. Провадження у цій справі триває з 2018 року. Торік суд також призначив дві експертизи у Львівському НДІ судових експертиз. Після надходження необхідних матеріалів провадження вирішили поновити.

Причиною багаторічних судових спорів стали порушення, які, за даними міської влади, виявили під час перевірок будівництва. Ще у 2016 році міська ДАБК анулювала дозвіл на реконструкцію нежитлового приміщення під багатоповерхівку на вул. Тернопільській, 42 через порушення містобудівного законодавства. Після цього Львівська міськрада звернулась до суду з вимогою знести самочинне будівництво.

У 2020 році Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову, вказавши, що забудовник мав чинний дозвіл на виконання робіт. Апеляційна та касаційна інстанції також не підтримали позицію міськради. Верховний Суд остаточно закрив провадження, зазначивши, що місто не надало достатніх доказів незаконності дозволу.

Попри це у судах і надалі розглядають справи щодо штрафів, які ДАБК виписала забудовнику через виявлені порушення.

Компанія "Ірокс" неодноразово опинялася у центрі скандалів через проблемні забудови у Львові. За даними YouControl, директором і співзасновником компанії є Ігор Микичак. У 2018 році його затримували за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК у Рясному. Розгляд тієї справи досі триває.

