Марина Хлыстун возглавила UkraineInvest: что о ней известно

С 30 сентября 2025 года новым руководителем государственного учреждения UkraineInvest стала Марина Хлыстун. Ее назначение состоялось в преддверии официального включения UkraineInvest в состав Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Представил коллективу UkraineInvest новую исполнительную директор - Марину Хлыстун, которая до этого возглавляла Департамент привлечения инвестиций Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины", - заявил министр.

По словам Соболева, в этом году ожидается, что будут запущены несколько частных фондов (private equity funds). Французские Bpifrance и AFD – Agence Française de Développement совместно с European Investment Bank объявили о создании нового венчурного фонда – Ukraine Phoenix Tech Fund.

Что известно о Марине Хлыстуне?

Марина Хлыстун имеет более 15 лет опыта в частном секторе и значительную экспертизу в государственной инвестиционной политике. Она возглавляла Департамент привлечения инвестиций и взаимодействия с международными организациями Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, где отвечала за инвестполитику, сотрудничество с международными партнерами и программой Pillar 2 Ukraine Facility.

Под ее руководством осуществлялась разработка Стратегии привлечения инвестиций вместе с World Bank Group, TheCityUK и TBI, а также были организованы ключевые международные события – Rebuild 2024 в Варшаве, форум в Давосе и URC 2025 в Риме, на которых заключены важные соглашения и партнерства.

Коллектив UkraineInvest уверен, что под ее руководством офис усилит институциональную способность для привлечения инвестиций в приоритетные сектора экономики в соответствии с Планом приоритетных действий правительства, Планом Украины и другими ключевыми стратегическими документами государства.

О UkraineInvest

UkraineInvest — это государственное учреждение Украины, созданное для привлечения и поддержки значительных инвестиций в украинскую экономику. Основными направлениями деятельности есть выявление потенциальных инвесторов и проведение переговоров с ними с целью содействия привлечению инвестиций в Украину; продвижение инвестиционного потенциала и содействие усовершенствованию инвестиционного имиджа Украины в мире; информационная поддержка инвесторов во время подготовки и реализации инвестиционных проектов в Украине и во время их деятельности в Украине.

С 2018 года UkraineInvest привлек и сопроводил инвестиционные проекты общей стоимостью более 2 млрд. долларов США и способствовал заключению четырех специальных инвестиционных договоров между правительством и инвесторами.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине был одобрен единый портфель публичных инвестпроектов.