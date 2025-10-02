Запланована подія 2

Марина Хлистун очолила UkraineInvest: що про неї відомо

З 30 вересня 2025 року новим керівником державної установи UkraineInvest стала Марина Хлистун. Її призначення відбулося напередодні офіційного включення UkraineInvest до складу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як пише Delo.ua , про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. 

"Представив колективу UkraineInvest нову виконавчу директорку – Марину Хлистун, яка до того очолювала Департамент залучення інвестицій Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України", — заявив міністр.

За словами Соболева, цього року очікується, що будуть запущені кілька приватних фондів (private equity funds). Французькі Bpifrance та AFD - Agence Française de Développement спільно з European Investment Bank оголосили про створення нового венчурного фонду — Ukraine Phoenix Tech Fund.

Що відомо про Марину Хлистун?

Марина Хлистун має понад 15 років досвіду у приватному секторі та значну експертизу в державній інвестиційній політиці. Вона очолювала Департамент залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, де відповідала за інвестполітику, співпрацю з міжнародними партнерами та програмою Pillar 2 Ukraine Facility.

Під її керівництвом здійснювалась розробка Стратегії залучення інвестицій разом із World Bank Group, TheCityUK та TBI, а також було організовано ключові міжнародні події – Rebuild 2024 у Варшаві, форум у Давосі та URC 2025 у Римі, на яких укладено важливі угоди та партнерства.

Колектив UkraineInvest впевнений, що під її керівництвом офіс посилить інституційну спроможність задля залучення інвестицій в пріоритетні сектори економіки у відповідності до Плану пріоритетних дій уряду, Плану України та інших ключових стратегічних документів держави.

Про UkraineInvest

UkraineInvest — це державна установа України, яка створена для залучення та підтримки значних інвестицій в українську економіку. Основними напрямками діяльності є виявлення потенційних інвесторів та проведення переговорів з ними з метою сприяння залученню інвестицій в Україну; просування інвестиційного потенціалу та сприяння вдосконаленню інвестиційного іміджу України в світі; інформаційна підтримка інвесторів під час підготовки і реалізації ними інвестиційних проектів в Україні та під час їх діяльності в Україні.

З 2018 року UkraineInvest залучив та супроводив інвестиційні проєкти загальною вартістю понад 2 млрд доларів США та сприяв укладенню чотирьох спеціальних інвестиційних договорів між урядом і інвесторами.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Україні схвалили єдиний портфель публічних інвестпроєктів.

Автор:
Тетяна Ковальчук