Mazda расширяет линейку: что известно о новом CX-40 и его позиционировании

Mazda зарегистрировала торговую марку CX-40, что может свидетельствовать о подготовке нового компактного кроссовера для США.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает MotorCar.

По предварительным данным CX-40 расположится между существующими моделями CX-30 и CX-50, расширяя сегмент компактных SUV компании. В то же время, производитель также зарегистрировал другие индексы — CX-10 и CX-20, что может указывать на дальнейшее расширение линейки.

Mazda предлагает широкий ряд кроссоверов в разных регионах мира, включая CX-30, CX-5, CX-50, CX-70 и CX-90 в США, а также CX-60 и CX-80 на других рынках. Часть моделей отличается в зависимости от региона.

CX-40 может стать новой моделью, ориентированной на плотный сегмент между компактными и среднеразмерными SUV. В то же время, пока неизвестно, на какой платформе его создадут и какие силовые установки используют.

Особняком рассматривается возможность появления еще одного компактного кроссовера CX-10, который может стать самой маленькой моделью в линейке бренда.

