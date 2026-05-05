Mazda розширює лінійку: що відомо про новий CX-40 і його позиціонування

Mazda зареєструвала торгову марку CX-40, що може свідчити про підготовку нового компактного кросовера для ринку США.

За попередніми даними, CX-40 розташується між існуючими моделями CX-30 та CX-50, розширюючи сегмент компактних SUV компанії. Водночас виробник також зареєстрував інші індекси — CX-10 і CX-20, що може вказувати на подальше розширення лінійки.

Наразі Mazda пропонує широкий ряд кросоверів у різних регіонах світу, включаючи CX-30, CX-5, CX-50, CX-70 та CX-90 у США, а також CX-60 і CX-80 на інших ринках. Частина моделей відрізняється залежно від регіону.

CX-40 може стати новою моделлю, орієнтованою на щільний сегмент між компактними та середньорозмірними SUV. Водночас поки невідомо, на якій платформі його створять і які силові установки використають.

Окремо розглядається можливість появи ще одного компактного кросовера CX-10, який може стати найменшою моделлю в лінійці бренду.

