"Метинвест" уплатил почти 14 млрд грн налогов за 9 месяцев 2025 года

За январь-сентябрь 2025 года группа "Метинвест", учитывая ассоциированные компании и совместные предприятия, уплатила 13,8 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Наибольшие взносы:

3,3 млрд грн - плата за пользование недрами;

2,6 млрд грн – единый социальный взнос;

2,4 млрд грн – налог на доходы физических лиц.

Кроме того, украинские предприятия "Метинвеста" уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль и 499 млн грн экологического налога.

Военный сбор вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 694 млн грн, а плата за землю увеличилась на 7% — до 1 млрд грн.

"Для нас уплата налогов — не формальность, а способ поддержать страну в самое тяжелое время. Металлургия традиционно является одним из главных источников наполнения государственного бюджета и поставки валюты в экономику Украины, а сегодня стала еще надежным тылом для фронта", — отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, в первом полугодии 2025 года "Метинвест" перечислил в бюджеты 9,3 млрд грн, в 2024 году - 19,8 млрд грн. Группа вошла в первую десятку рейтинга 100 крупнейших частных налогоплательщиков по версии Delo.ua и возглавила металлургическую отрасль по объему налоговых взносов в 2024 году.

"Метинвест" является одной из наиболее пострадавших компаний в Украине: из-за оккупации группа потеряла мариупольские комбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича, завод в Авдеевке, а также была вынуждена остановить единственную шахту по добыче коксующегося угля по близ Покровска.