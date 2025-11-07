Запланована подія 2

"Метінвест" сплатив майже 14 млрд грн податків за дев'ять місяців 2025 року

Метінвест
"Метінвест" сплатив майже 14 млрд грн податків / Метінвест

Упродовж січня–вересня 2025 року група "Метінвест", враховуючи асоційовані компанії та спільні підприємства, сплатила 13,8 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Найбільші внески:

  • 3,3 млрд грн — плата за користування надрами;
  • 2,6 млрд грн — єдиний соціальний внесок;
  • 2,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток та 499 млн грн екологічного податку.

Військовий збір зріс більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 694 млн грн, а плата за землю збільшилася на 7% — до 1 млрд грн.

"Для нас сплата податків — не формальність, а спосіб підтримати країну в найтяжчий час. Металургія традиційно є одним із головних джерел наповнення державного бюджету та постачання валюти в економіку України, а сьогодні стала ще й надійним тилом для фронту", — зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року "Метінвест" перерахував до бюджетів 9,3 млрд грн, у 2024 році — 19,8 млрд грн. Група увійшла до першої десятки рейтингу 100 найбільших приватних платників податків за версією Delo.ua та очолила металургійну галузь за обсягом податкових внесків у 2024 році.

"Метінвест" є однією з найбільш постраждалих компаній в Україні: через окупацію група втратила маріупольські комбінати "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча, завод в Авдіївці, а також була змушена зупинити єдину шахту з видобутку коксівного вугілля поблизу Покровська.

Автор:
Тетяна Гойденко