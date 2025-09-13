Збитки "Метінвесту" Ахметова за пів року сягнули $58 млн, продажі падають

Група "Метінвест" Ріната Ахметова у січні-червні 2025 року зафіксувала збитки на рівні $58 млн, тоді як за аналогічний період 2024-го було отримано $179 млн прибутку. Виручка скоротилася на 13% рік до року (р/р), до $3,55 млрд.

Про це йдеться у звіті компанії, повідомляє GMK Center.

У ньому зазначається, що головною причиною стало припинення роботи "Метінвест Покровськвугілля". Це позбавило компанію власного коксівного вугілля і послабило вертикальну інтеграцію. Додатковим тиском стали зупинка Інгулецького ГЗК та падіння світових цін на сталь і руду.

Продажі в Україні та за кордоном

"Метінвест" у першому півріччі зафіксував суттєве падіння показників в Україні. Продажі знизилися на 16% р/р — до $1,13 млрд, головним чином через зупинку реалізації коксівного вугілля та здешевлення продукції. Частка українського ринку скоротилася до 32%.

На зовнішніх ринках виручка зменшилася на 12% — до $2,43 млрд: у Європі на 13% через падіння цін і відвантажень окатків та концентрату, натомість у Північній Америці зафіксовано зростання на 20% завдяки різкому збільшенню експорту чавуну.

За сегментами найбільше постраждав гірничодобувний бізнес (-30% р/р, до $1,13 млрд), тоді як металургійний скоротився лише на 2%, до $2,43 млрд, утримавшись завдяки продажам напівфабрикатів і готової продукції. Показник EBITDA впав удвічі — до $339 млн. Додатковим негативним фактором став збиток у $62 млн від американського активу United Coal, виставленого на продаж.

Оптимізація витрат і скорочення боргового навантаження

Попри складне середовище, з початку року борг "Метінвесту" зменшився на $133 млн, а євробонди-2025 погашені повністю. Капітальні інвестиції скоротились на 28%, до $91 млн, з акцентом на підтримку виробництва та енергоефективні проєкти.

Менеджмент компанії визнає, що фінансова стійкість "Метінвесту" залишається під тиском, однак ключові українські підприємства, розташовані поза зонами активних бойових дій, продовжують працювати. Диверсифікація ринків збуту також частково компенсує втрати від війни та падіння цін.

Втрати групи та сплата податків

"Метінвест" є однією з найбільш постраждалих компаній в Україні: через окупацію група втратила маріупольські комбінати "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча, завод в Авдіївці, а також була змушена зупинити єдину шахту з видобутку коксівного вугілля поблизу Покровська.

Попри це, група залишається великим платником податків. За перше півріччя 2025 року "Метінвест" сплатив близько 10 млрд грн до бюджету, а від початку війни — понад 60 млрд грн. Лише у 2024 році податкові відрахування сягнули майже 20 млрд грн.

Крім того, група входить до числа найбільших інвесторів в Україні, щороку вкладаючи близько 12 млрд грн у виробничі та інфраструктурні проєкти.