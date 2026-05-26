Милованов объяснил, почему Свириденко получает большую зарплату в KSE

Президент университета Киевская школа экономики Тимофей Милованов рассказал, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко действительно преподает в KSE, а ее зарплата определена внутренней политикой учебного заведения.

Как пишет Delo.ua, об этом Милованов написал на своей странице в Facebook.

"Премьер министр реально преподает в KSE. Есть студенческие проекты, есть защита, есть комментарии и обратная связь. Для многих это странно представить, но премьер-министр читает лекции и проводит семинарские занятия. Нет, она не делает это во время, когда должен работать как премьер – она это делает в выходные", - подчеркнул он.

Милованов уточнил, что график Свириденко, местонахождение лекции, список студентов – все это закрытая информация.

Зарплата Свириденко в KSE

Президент KSE объяснил, что Свириденко получает зарплату за:

преподавание, общение со студентами и ответы на вопросы;

подготовку к лекциям, семинарам, встречам.

Милованов отметил, что зарплата определена внутренней политикой KSE, утвержденной руководством университета.

Кроме того, есть заключение Национального агентства по предотвращению коррупции, что нет конфликта интересов в преподавании премьер-министра.

"Единственная реальная претензия которая может быть действительно озвучена - это то, что мы дорого платим за час преподавания. Но мы всем дорого платим. Мне тоже KSE платит дорого за час. В разы больше чем на рынке преподавателей в Украине. Но это наш принцип, он позволяет нам привлекать лучших, и всех кто нам нужен. Мы так и будем продолжать".

Напомним, премьер Юлия Свириденко задекларировала 4,8 млн грн доходов за 2025 год, из которых 3,2 млн грн – гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым соглашениям от Киевской школы экономики (KSE).