Киевская школа экономики инвестирует $40 млн в новый кампус и жилье для студентов

Киевская школа экономики (KSE) завершила сбор $40 млн на создание нового кампуса в Киеве и открывает первый в Украине свой студенческий колливинг. Новое пространство на Оболонской набережной рассчитано более чем на 100 студентов и будет включать жилье, учебные аудитории и общие зоны для обучения и коммуникации.

Новый кампус KSE появится на Оболони

Новое пространство рассчитано на 100 студентов и включает 858 кв. м обучающих аудиторий. Среди первых жителей колливинга будут 50 студентов, которые возвращаются в Украину в рамках грантовой программы Come Back Home при поддержке Carnegie Corporation of New York. Еще 50 мест получат студенты KSE и поступающие из других регионов страны.

Колливинг – это современный формат студенческого жилья, сочетающий частные комнаты для проживания с общими просторами для обучения, работы и общения. Речь идет о кухне, гостиной, коворкингах и зонах для совместного взаимодействия.

В KSE отмечают, что стремятся создать в Киеве среду, подобную кампусам ведущих университетов мира, где важная часть обучения происходит не только в аудиториях, но и в ежедневном общении студентов.

О кампусах: что где находится

Основной кампус Киевской школы экономики расположен в здании Dragon Capital на улице Шпака в Киеве, где проходит большинство учебного процесса. В то же время, KSE развивает новый кампус на Оболони, который будет состоять из нескольких пространств для обучения, проживания и отдыха.

Основная территория нового кампуса находится рядом с парком "Наталка". Там планируется объединить образовательную, спортивную и рекреационную инфраструктуру. Пространство будет открыто не только для студентов, но и для жителей района. В KSE заявляют, что внедряют концепцию Art & Science, которая подразумевает взаимодействие науки, технологий и современного искусства.

На территории кампуса обустроят открытые зоны для отдыха, спортивные площадки, просторы для занятий гольфом, йогой и бегом, а также места для проведения лекций, дискуссий и культурных событий. Кроме того, там планируют создать открытый кинотеатр и просторы для обучения и работы под открытым небом на берегу Днепра.

Отдельно на Оболонской набережной KSE открывает новые здания с аудиториями и студенческими колливингами. Первый такой объект заработает уже в новом учебном году. В нем обустроили более 100 мест для проживания студентов по современной американской модели колливинга, а также 858 кв. м. учебных помещений.

Университет отмечает, что стало первым в Украине заведением высшего образования, которое интегрировало формат колливинга в свою образовательную систему как альтернативу классическим общежитиям. Новое пространство адаптировано к условиям военного времени: в здании предусмотрены автономное теплоснабжение, резервное питание, стабильный интернет и безопасные укрытия.

Проживать в колливинге смогут поступающие в KSE студенты, а также участники программы Come Back Home. Пространство, прежде всего, ориентировано на молодежь, которая возвращается в Украину из-за границы, студентов из прифронтовых регионов, детей военных и внутренне перемещенных лиц.

Общий бюджет создания нового кампуса составляет 40 млн долларов. В прошлом году KSE потратила 18 млн долларов на приобретение комплекса зданий на Оболони, а в этом году дополнительно привлекла еще 22 млн долларов. Часть средств направили именно на создание студенческого колливинга и новых аудиторий.

В KSE подчеркивают, что проект реализуется исключительно на средства международных и украинских частных и институциональных доноров. Бюджетное финансирование для создания кампуса не привлекалось.

KSE во время войны

В зимний период 2025-2026 годов, на фоне массированных атак на энергетическую инфраструктуру и аномальных морозов, когда многие украинские университеты были вынуждены перейти на длительные каникулы, Киевская школа экономики продолжила офлайн-обучение. Это стало возможным благодаря масштабной поддержке студентов и преподавателей.

В общей сложности помощь получили 524 человека. В частности, 114 студентам и преподавателям организовали проживание в гостиницах в среднем на 21 день, еще 157 человек снабдили батареями, зарядными станциями и обогревателями. Кроме того, кампус организовал около 1500 транспортных трансферов.

Президент KSE Тимофей Милованов отметил, что благодаря этим мерам удалось сохранить до 15 тысяч часов обучения и работы, а также вовремя завершить около 70 крупных проектов, дедлайны которых могли быть сорваны. По его словам, университеты должны продолжать учебный процесс вне зависимости от войны или погодных условий.

В KSE отмечают, что подобная модель работы стала частью стратегии университета еще с первых недель полномасштабной войны. Уже через две недели после начала вторжения заведение возобновило обучение в онлайн-формате, а осенью 2022 года вернуло очные занятия после обустройства сертифицированных бомбоубежищ-аудиторий.

Для непрерывной работы кампуса университет установил солнечную электростанцию, генераторы, систему Starlink, а также обеспечил автономные водо- и продовольственные поставки.

Ректор KSE University Тимофей Брик сообщил, что в 2022 году, когда другие украинские университеты теряли до половины набора студентов, KSE сократила набор всего на 10%. С тех пор количество студентов выросло почти в шесть раз, а число академических программ удвоилось. Большинство студентов учатся очно, что сейчас остается редкостью для украинской системы высшего образования.

Напомним, в феврале KSE University трансформировала структуру экономического образования, объединив все бакалаврские, магистерские, аспирантские и PhD-программы в единый факультет экономики.