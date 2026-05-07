Київська школа економіки інвестує $40 млн у новий кампус і житло для студентів

Київська школа економіки (KSE) завершила збір $40 млн на створення нового кампусу в Києві та відкриває перший в Україні власний студентський колівінг. Новий простір на Оболонській набережній розрахований на понад 100 студентів і включатиме житло, навчальні аудиторії та спільні зони для навчання й комунікації.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба KSE.

Новий кампус KSE з’явиться на Оболоні

Новий простір розрахований на 100 студентів і включає 858 кв. м навчальних аудиторій. Серед перших мешканців колівінгу будуть 50 студентів, які повертаються до України в межах грантової програми Come Back Home за підтримки Carnegie Corporation of New York. Ще 50 місць отримають студенти KSE та вступники з інших регіонів країни.

Колівінг - це сучасний формат студентського житла, який поєднує приватні кімнати для проживання зі спільними просторами для навчання, роботи та спілкування. Йдеться про кухні, вітальні, коворкінги та зони для спільної взаємодії.

У KSE зазначають, що прагнуть створити в Києві середовище, подібне до кампусів провідних університетів світу, де важлива частина навчання відбувається не лише в аудиторіях, а й у щоденному спілкуванні студентів.

Про кампуси: що де знаходиться

Наразі основний кампус Київської школи економіки розташований у будівлі Dragon Capital на вулиці Шпака в Києві, де проходить більшість навчального процесу. Водночас KSE розвиває новий кампус на Оболоні, який складатиметься з кількох просторів для навчання, проживання та відпочинку.

Основна територія нового кампусу розташована поруч із парком "Наталка". Там планують поєднати освітню, спортивну та рекреаційну інфраструктуру. Простір буде відкритим не лише для студентів, а й для мешканців району. У KSE заявляють, що впроваджують концепцію Art & Science, яка передбачає взаємодію науки, технологій та сучасного мистецтва.

На території кампусу облаштують відкриті зони для відпочинку, спортивні майданчики, простори для занять гольфом, йогою та бігом, а також місця для проведення лекцій, дискусій і культурних подій. Крім того, там планують створити відкритий кінотеатр та простори для навчання й роботи просто неба на березі Дніпра.

Окремо на Оболонській набережній KSE відкриває нові будівлі з аудиторіями та студентськими колівінгами. Перший такий об’єкт почне працювати вже в новому навчальному році. У ньому облаштували понад 100 місць для проживання студентів за сучасною американською моделлю колівінгу, а також 858 кв. м навчальних приміщень.

Університет наголошує, що став першим в Україні закладом вищої освіти, який інтегрував формат колівінгу у свою освітню систему як альтернативу класичним гуртожиткам. Новий простір адаптований до умов воєнного часу: у будівлі передбачені автономне теплопостачання, резервне живлення, стабільний інтернет та безпечні укриття.

Проживати у колівінгу зможуть студенти, які вступають до KSE, а також учасники програми Come Back Home. Простір насамперед орієнтований на молодь, яка повертається до України з-за кордону, студентів із прифронтових регіонів, дітей військових та внутрішньо переміщених осіб.

Загальний бюджет створення нового кампусу становить 40 млн доларів. Минулого року KSE витратила 18 млн доларів на придбання комплексу будівель на Оболоні, а цього року додатково залучила ще 22 млн доларів. Частину коштів спрямували саме на створення студентського колівінгу та нових аудиторій.

У KSE підкреслюють, що проєкт реалізується виключно за кошти міжнародних та українських приватних і інституційних донорів. Бюджетне фінансування для створення кампусу не залучалося.

KSE під час війни

У зимовий період 2025–2026 років, на тлі масованих атак на енергетичну інфраструктуру та аномальних морозів, коли багато українських університетів були змушені перейти на тривалі канікули, Київська школа економіки продовжила офлайн-навчання. Це стало можливим завдяки масштабній підтримці студентів і викладачів.

Загалом допомогу отримали 524 людини. Зокрема, 114 студентам і викладачам організували проживання в готелях у середньому на 21 день, ще 157 осіб забезпечили батареями, зарядними станціями та обігрівачами. Крім того, кампус організував близько 1 500 транспортних трансферів.

Президент KSE Тимофій Милованов зазначив, що завдяки цим заходам вдалося зберегти до 15 тисяч годин навчання та роботи, а також вчасно завершити близько 70 великих проєктів, дедлайни яких могли бути зірвані. За його словами, університети мають продовжувати навчальний процес незалежно від війни чи погодних умов.

У KSE наголошують, що така модель роботи стала частиною стратегії університету ще з перших тижнів повномасштабної війни. Уже через два тижні після початку вторгнення заклад відновив навчання в онлайн-форматі, а восени 2022 року повернув очні заняття після облаштування сертифікованих бомбосховищ-аудиторій.

Для безперервної роботи кампусу університет встановив сонячну електростанцію, генератори, систему Starlink, а також забезпечив автономне водо- та продовольче постачання.

Ректор KSE University Тимофій Брік повідомив, що у 2022 році, коли інші українські університети втрачали до половини набору студентів, KSE скоротила набір лише на 10%. Відтоді кількість студентів зросла майже у шість разів, а число академічних програм подвоїлося. Більшість студентів навчаються очно, що нині залишається рідкістю для української системи вищої освіти.

