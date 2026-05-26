Милованов пояснив, чому Свириденко отримує велику зарплату в KSE

Юлія Свириденко. Фото: Тимофій Милованов

Президент університету "Київська школа економіки" Тимофій Милованов розповів, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко дійсно викладає в KSE, а її зарплата визначена внутрішньою політикою навчального закладу.

Як пише Delo.ua, про це Милованов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Премʼєр міністр реально викладає в KSE. Є студентські проєкти, є захисти, є коментарі і зворотній зв’язок. Для багатьох це дивно уявити, але премʼєр-міністр читає лекції і проводить семінарські заняття. Ні, вона не робить це в час, коли має працювати як прем’єр – вона це робить у вихідні", - наголосив він.

Милованов уточнив, що графік Свириденко, місце знаходження лекції, список студентів - все це закрита інформація. 

Зарплата Свириденко в KSE

Президент KSE пояснив, що Свириденко отримує зарплату за:

  • викладання, спілкування з студентами та відповіді на їхні питання;
  • підготовку до лекцій, семінарів, зустрічей. 

Милованов зауважив, що зарплата визначена внутрішньою політикою KSE, яка затверджена керівництвом університету.

Крім того,  є висновок Національного агентства з питань запобігання корупції., що немає конфлікту інтересів у викладанні прем'єр міністра.

"Єдина реальна претензія яка може бути дійсно озвучена - це те, що ми дорого платимо за годину викладання. Але ми всім дорого платимо. Мені теж KSE платить дорого за годину. В рази більше ніж на ринку викладачів в Україні. Але це наш принцип, він дозволяє нам залучати найкращих, і всіх хто нам потрібний. Ми так і будемо продовжувати робити. Це конкуренція і приватний ринок", - підкреслив Милованов.

Нагадаємо, прем’єр Юлія Свириденко задекларувала 4,8 млн грн доходів за 2025 рік, з яких 3,2 млн грн – гонорари та інші виплати, згідно з цивільно-правовими угодами від Київської школи економіки (KSE).

Автор:
Світлана Манько