Минэнерго разрабатывает механизмы предотвращения дефицита топлива

Министерство энергетики Украины разрабатывает механизмы предотвращения дефицита горючего и диверсификации шагов в снабжении, формировании резервов в условиях войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго по результатам совещания.

В нем приняли участие представители Министерства развития общин и территорий, Министерства финансов, Государственной таможенной службы, Энергетической таможни, АО «Укрзализныця», НАК Нафтогаз, АО «Укртранснефть», АО «Укрнефть», а также коммерческих компаний-участников рынка нефтепродуктов.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник отметил, что враг усугубляет гибридные атаки и угрозы пытаясь создать дефицит путем атак по портовой инфраструктуре, уменьшению поступлений топлива через смежные рынки.

В ходе встречи обсудили вопросы противодействия гибридным и военным угрозам путем резервных логистических маршрутов, сотрудничества с международными партнерами, аспекты безопасности, а также технические особенности формирования необходимых резервов нефтепродуктов в условиях военных вызовов.

По итогам совещания участники наработали ряд предложений по необходимым решениям и принятию нормативно правовых актов для выполнения определенных задач.

Напомним, таможня фиксирует существенный рост импорта горючего направления от производителей нефтепродуктов. Бизнес более тщательно выбирает контрагентов, все чаще предпочитая при заключении контрактов непосредственным производителям горючего.