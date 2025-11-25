Запланована подія 2

Міненерго розробляє механізми запобігання дефіциту пального

міненерго
Міненерго розробляє механізми запобігання дефіциту пального

Міністерство енергетики України розробляє механізми запобігання дефіциту пального  та диверсифікації кроків в постачанні, формуванні резервів в умовах війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго за результатами наради.

У ній взяли участь представники Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства фінансів, Державної митної служби, Енергетичної митниці, АТ «Укрзалізниця», НАК Нафтогаз, АТ «Укртранснафта», АТ «Укрнафта», а також комерційних компаній-учасників ринку нафтопродуктів.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник зауважив, що ворог посилює гібридні атаки та загрози намагаючись створити дефіцит шляхом атак по портовій інфраструктурі, зменшенню надходходжень палива через суміжні ринки. 

Під час зустрічі обговорили питання протидії гібридним та військовим загрозам шляхом резервних логістичних маршрутів, співпраці з міжнародними партнерами, безпекові аспекти, а також технічні особливості формування необхідних резервів нафтопродуктів в умовах воєнних викликів. 

За підсумками наради учасники напрацювали низку пропозицій щодо необхідних рішень та ухвалення нормативно-правових актів для виконання визначених завдань.

Нагадаємо, митниця фіксує суттєве зростання імпорту пального напряму від виробників нафтопродуктів. Бізнес ретельніше обирає контрагентів, все частіше надаючи перевагу при укладанні контрактів безпосереднім виробникам пального.

Автор:
Світлана Манько