В Україні поменшало сумнівного пального: зростає імпорт нафтопродуктів напряму від виробників

Митниця фіксує суттєве зростання імпорту пального напряму від виробників нафтопродуктів. Бізнес ретельніше обирає контрагентів, все частіше надаючи перевагу при укладанні контрактів безпосереднім виробникам пального.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що запроваджені митницею системні заходи контролю для недопущення потрапляння в Україну нафтопродуктів низької якості та сумнівного (російського) походження дають відчутні результати.

Всього за 9 місяців 2025 року Енергетичною митницею Держмитслужби оформлено 6 млн 396 тис. тонн імпортованих нафтопродуктів. У результаті до держбюджету перераховано понад 128 млрд грн, що майже на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як свідчить аналіз митних оформлень імпорту нафтопродуктів за 9 місяців 2025 року, частка митних оформлень пального за угодами, укладеними з безпосередніми виробниками, становить 45% від загальної кількості оформлених митних декларацій. Це майже в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Це сприяє зменшенню кількості ризикових операцій з використанням нехарактерних маршрутів та наданням сумнівних документів про походження нафтопродуктів. Також це означає швидше та якісніше митне оформлення, а також більше гарантій, що на український ринок потрапляє пальне перевіреної якості та походження.

Україна обмежить імпорт дизпального з Індії

У серпні 2025 року в Україну було імпортовано 119 тис. т індійського ДП, що становило 18% від усього обсягу імпорту.

Обсяги постачань зросли на 42,8% порівняно з попереднім місяцем – до 3,8 тис. т на добу.

За оцінкою аналітиків, за 8 місяців 2025 року імпорт дизпального індійського походження зріс більш, ніж у шість разів проти аналогічного періоду торік. Частка постачань з Індії сягнула 11,6% у 2025 році проти 1,7% роком раніше.

Після введення західних санкцій проти Москви Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що дозволило її нафтопереробним заводам отримувати вигоду від значних знижок.

При цьому Індія також переробляє сировину з Перської затоки та інших регіонів.

Саме тому імпорт дизельного пального з Індії в Україну наразі обмежено. Всі партії палива індійського походження проходять процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.