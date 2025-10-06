В Украине стало меньше сомнительного топлива: растет импорт нефтепродуктов напрямую от производителей

Таможня фиксирует существенный рост импорта горючего направления от производителей нефтепродуктов. Бизнес более тщательно выбирает контрагентов, все чаще предпочитая при заключении контрактов непосредственным производителям горючего.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Рост импорта нефтепродуктов напрямую от производителей

Отмечается, что введенные таможней системные меры контроля по недопущению попадания в Украину нефтепродуктов низкого качества и сомнительного (российского) происхождения дают ощутимые результаты.

Всего за 9 месяцев 2025 года Энергетической таможней Гостаможслужбы оформлено 6 млн 396 тыс. тонн импортируемых нефтепродуктов. В результате в госбюджет перечислено более 128 млрд грн, что почти на четверть больше чем за аналогичный период 2024 года.

Как свидетельствует анализ таможенных оформлений импорта нефтепродуктов за 9 месяцев 2025 года, доля таможенных оформлений горючего по сделкам, заключенным с непосредственными производителями, составляет 45% от общего количества оформленных таможенных деклараций. Это почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Это способствует уменьшению количества рисковых операций с использованием нехарактерных маршрутов и предоставлением сомнительных документов о происхождении нефтепродуктов. Также это означает более быстрое и качественное таможенное оформление, а также больше гарантий, что на украинский рынок попадает горючее проверенного качества и происхождения.

Украина ограничит импорт дизтоплива из Индии

В августе 2025 г. в Украину было импортировано 119 тыс. т индийского ГП, что составило 18% от всего объема импорта.

Объемы поставок выросли на 42,8% по сравнению с предыдущим месяцем – до 3,8 тыс. т в сутки.

По оценке аналитиков, за 8 месяцев 2025 года импорт дизтоплива индийского происхождения вырос более чем в шесть раз против аналогичного периода в прошлом году. Доля поставок из Индии достигла 11,6% в 2025 году против 1,7% годом ранее.

После введения западных санкций против Москвы Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, что позволило ее нефтеперерабатывающим заводам извлекать выгоду от значительных скидок.

При этом Индия также перерабатывает сырье из Персидского залива и других регионов.

Именно поэтомуимпорт дизельного топлива из Индии в Украину ограничен. Все партии горючего индийского происхождения проходят процедуру отбора и лабораторного анализа проб.