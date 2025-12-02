- Категория
Минразвития запустило дашборд оценивания возможности общин: какой регион стал лидером
Команда Министерства развития общин и территорий Украины (Минразвития) презентовала инновационный инструмент — дашборд оценивания возможности общин. Сейчас оценка осуществляется по 24 критериям.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Презентация обновленной модели оценки прошла 1 декабря 2025 года. Этот инструмент имеет решающее значение для повышения эффективности местного самоуправления и стратегического планирования развития территорий.
Роль дашборда
Главная цель дашборда – предоставить объективную картину для принятия решений. Постоянное обновление собранных данных позволит отслеживать динамику: действительно ли община решает свои проблемы и какие именно шаги нужны руководству на местах.
Все расчеты дашборда базируются исключительно на верифицируемых данных, поступающих от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Собранные данные позволят постоянно отслеживать динамику развития: какие общины решают свои проблемы наиболее эффективно.
Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин подчеркнул, что такой подход обеспечивает максимальную объективность.
Имеющийся перечень показателей оценки не окончательный и будет постепенно расширяться. Обновленную модель оценки предлагается применять отдельно для сельских, поселковых и городских общин, учитывая их специфику.
Регионы-лидеры
Дашборд в таблице описывает индекс каждой области. По состоянию на сегодняшний день в пятерку лидеров вошли следующие области Украины:
- Киевская (61%);
- Луганская (58%);
-
Днепропетровская (55%);
- Львовская (55%);
- Полтавская (54%).
Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин представила обновленную концепцию государственной поддержки прифронтовых территорий, которая предусматривает модернизацию социальной и медицинской инфраструктуры, развитие реабилитации и усиление устойчивости общин в условиях войны.