Минразвития запустило дашборд оценивания возможности общин: какой регион стал лидером

Команда Министерства развития общин и территорий Украины (Минразвития) презентовала инновационный инструмент — дашборд оценивания возможности общин. Сейчас оценка осуществляется по 24 критериям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Презентация обновленной модели оценки прошла 1 декабря 2025 года. Этот инструмент имеет решающее значение для повышения эффективности местного самоуправления и стратегического планирования развития территорий.

Роль дашборда

Главная цель дашборда – предоставить объективную картину для принятия решений. Постоянное обновление собранных данных позволит отслеживать динамику: действительно ли община решает свои проблемы и какие именно шаги нужны руководству на местах.

Все расчеты дашборда базируются исключительно на верифицируемых данных, поступающих от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Собранные данные позволят постоянно отслеживать динамику развития: какие общины решают свои проблемы наиболее эффективно.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин подчеркнул, что такой подход обеспечивает максимальную объективность.

Имеющийся перечень показателей оценки не окончательный и будет постепенно расширяться. Обновленную модель оценки предлагается применять отдельно для сельских, поселковых и городских общин, учитывая их специфику.

Регионы-лидеры

Дашборд в таблице описывает индекс каждой области. По состоянию на сегодняшний день в пятерку лидеров вошли следующие области Украины:

Киевская (61%);

Луганская (58%);

Днепропетровская (55%);



Львовская (55%);

Полтавская (54%).

