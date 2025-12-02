Мінрозвитку запустило дашборд оцінювання спроможності громад: який регіон став лідером

Команда Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) презентувала інноваційний інструмент — дашборд оцінювання спроможності громад. Наразі оцінювання здійснюється за 24 критеріями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Презентація оновленої моделі оцінки відбулася 1 грудня 2025 року. Цей інструмент має вирішальне значення для підвищення ефективності місцевого самоврядування та стратегічного планування розвитку територій.

Роль дашборда

Головна мета дашборда – надати об'єктивну картину для прийняття рішень. Постійне оновлення зібраних даних дасть змогу відстежувати динаміку: чи дійсно громада вирішує свої проблеми і які саме кроки для цього потрібні керівництву на місцях.

Усі розрахунки дашборда базуються виключно на верифікованих даних, які надходять від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Зібрані дані дозволять постійно відстежувати динаміку розвитку: які громади вирішують свої проблеми найефективніше.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін наголосив, що такий підхід забезпечує максимальну об'єктивність.

Наявний перелік показників оцінювання не є остаточним і поступово розширюватиметься. Оновлену модель оцінки пропонується застосовувати окремо для сільських, селищних і міських громад, враховуючи їхню специфіку.

Регіони-лідери

Дашборд у таблиці визначає індекс кожної області. Станом на сьогодні в п’ятірку лідерів увійшли такі області України:

Київська (61%);

Луганська (58%);

Дніпропетровська (55%);



Львівська (55%);

Полтавська (54%).

