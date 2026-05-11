Минус пять гривен на литре: оптовые цены на дизельное топливо резко упали

Снижение европейских котировок в начале мая повлекло за собой падение оптовых цен на дизельное топливо в Украине. На минувшей неделе в южных регионах страны стоимость ресурса снизилась почти на 5 грн/л – до 73,5-74 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Динамика европейского рынка

С 1 по 7 мая спотовая стоимость дизтоплива в Европе упала на 158 долларов за тонну, что эквивалентно 6,95 грн/л. Средняя цена составила 1137 долларов за тонну. Биржевой индикатор ICE Gasoil за этот же период продемонстрировал аналогичное падение – на 157 долларов за тонну. Несмотря на рост лондонского фьючерса в конце недели на $51 за тонну (2,24 грн/л), реальные внутренние цены в Украине продолжили снижение.

Ситуация в регионах Украины

На юге страны цены распределились следующим образом:

минимальная цена зафиксирована на уровне 73,5 грн/л;

компания "Газтрим" одной из первых установила цену 74 грн/л;

стоимость горючего у компаний "Старт Агро", "БРСМ-Нефть" и "Кворум-Нефть" составляла менее 74 грн/л;

косвенные импортеры, такие как "Энергия Трейд", "Нексен Ойл" и "Юкас Петролиум", предлагали ресурс дороже 74 грн/л.

На западе Украины цены традиционно выше:

во Львовской области диапазон составил 77,6–78 грн/л;

на Волыни цены приближены к 78 грн/л;

"Укрнафта" удерживала цену на уровне 81 грн/л (97 000 грн/т);

благодаря дешевому ресурсу от Orlen Lietuva цены на литовское горючее у некоторых операторов снизились до 73,5-73,7 грн/л.

Импорт и логистика

Поставки топлива в Украину обеспечиваются по нескольким основным направлениям. Литва демонстрирует существенный рост активности, где импорт автомобильными партиями увеличился вдвое и достиг 9,5 тыс. т, а общий объем поставок за неделю зафиксирован на уровне 20,3 тыс. т. В то же время активно задействован южный путь через Грузию и Азербайджан, благодаря чему в период с 24 апреля по 3 мая было размыто. Также выгодные условия предлагает Румыния, поскольку ресурс из Констанцы обходится заказчикам в среднем на 24 доллара за тонну дешевле, чем аналогичные поставки из Греции.

Текущие риски

Снижение цен вызвало беспокойство среди владельцев сетей АЗС, имеющих значительные запасы дорогостоящего горючего, приобретенного по цене 77-78 грн/л.

"В отличие от этапа роста, этап снижения цен никто не любит. Похоже, грядущее снижение не будет исключением. Первое погружение до 74 грн/л уже привело к тихой панике, в том числе среди розничных сетей, имеющих немалые запасы дорогостоящего ресурса", — отмечают аналитики.

Кроме того, на мировом рынке сохраняется неопределенность из-за ситуации в Ормузском проливе и низких запасов нефтепродуктов в США, что может повлиять на дальнейшую динамику цен.

Напомним, с таном на 8 мая 2026 г. в Украине было зафиксировано существенное снижение розничных цен на дизельное топливо (ДТ). Средняя стоимость дизеля уменьшилась на 88 коп./л и составила 88,03 грн/л.