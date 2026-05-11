Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінус п’ять гривень на літрі: гуртові ціни на дизельне пальне різко впали

азс
В Україні обвалились гуртові ціни на дизпальне

Зниження європейських котирувань на початку травня спричинило падіння гуртових цін на дизельне пальне в Україні. Минулого тижні у південних регіонах країни вартість ресурсу знизилася майже на 5 грн/л – до 73,5-74 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Динаміка європейського ринку

З 1 по 7 травня спотова вартість дизпального в Європі впала на 158 доларів за тонну, що еквівалентно 6,95 грн/л. Середня ціна склала 1 137 доларів за тонну. Біржовий індикатор ICE Gasoil за цей же період продемонстрував аналогічне падіння — на 157 доларів за тонну. Попри зростання лондонського ф’ючерсу наприкінці тижня на 51 долар за тонну (2,24 грн/л), реальні внутрішні ціни в Україні продовжили зниження.

Ситуація в регіонах України

На півдні країни ціни розподілилися таким чином:

  • мінімальна ціна зафіксована на рівні 73,5 грн/л; 
  • компанія "Газтрім" однією з перших встановила ціну 74 грн/л; 
  • вартість пального у компаній "Старт Агро", "БРСМ-Нафта" та "Кворум-Нафта" становила менше 74 грн/л; 
  • непрямі імпортери, такі як "Енергія Трейд", "Нексен Ойл" та "Юкас Петроліум", пропонували ресурс дорожче 74 грн/л.

На заході України ціни традиційно вищі:

  • у Львівській області діапазон склав 77,6-78 грн/л; 
  • на Волині ціни наближені до 78 грн/л; 
  • "Укрнафта" утримувала ціну на рівні 81 грн/л (97 000 грн/т); 
  • завдяки дешевому ресурсу від Orlen  Lietuva ціни на литовське пальне у деяких операторів знизилися до 73,5-73,7 грн/л.

Імпорт та логістика

Постачання пального в Україну наразі забезпечуються з кількох основних напрямків. Литва демонструє суттєве зростання активності, де імпорт автомобільними партіями збільшився вдвічі та досяг 9,5 тис. т, а загальний обсяг постачань за тиждень зафіксовано на рівні 20,3 тис. т. Водночас активно задіяний південний шлях через Грузію та Азербайджан, завдяки чому в період з 24 квітня по 3 травня було розмитнено 18 тис. т азербайджанського пального. Також вигідні умови пропонує Румунія, оскільки ресурс із Констанци обходиться замовникам у середньому на 24 долари за тонну дешевше, ніж аналогічні постачання з Греції.

Поточні ризики

Зниження цін викликало занепокоєння серед власників мереж АЗС, які мають значні запаси дорогого пального, придбаного за ціною 77-78 грн/л.

"На відміну від етапу зростання, етап зниження цін ніхто не любить. Схоже, прийдешнє зниження не буде винятком. Перше занурення до 74 грн/л вже призвело до тихої паніки, зокрема й серед роздрібних мереж, які мають чималі запаси дорогого ресурсу", — зазначають аналітики.

Крім того, на світовому ринку зберігається невизначеність через ситуацію в Ормузькій протоці та низькі запаси нафтопродуктів у США, що може вплинути на подальшу динаміку цін.

Нагадаємо, станом на 8 травня 2026 року в Україні було зафіксовано суттєве зниження роздрібних цін на дизельне пальне (ДП). Середня вартість дизеля зменшилася на 88 коп./л і становила 88,03 грн/л.

Автор:
Тетяна Ковальчук