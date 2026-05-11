Мінус п’ять гривень на літрі: гуртові ціни на дизельне пальне різко впали

Зниження європейських котирувань на початку травня спричинило падіння гуртових цін на дизельне пальне в Україні. Минулого тижні у південних регіонах країни вартість ресурсу знизилася майже на 5 грн/л – до 73,5-74 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Динаміка європейського ринку

З 1 по 7 травня спотова вартість дизпального в Європі впала на 158 доларів за тонну, що еквівалентно 6,95 грн/л. Середня ціна склала 1 137 доларів за тонну. Біржовий індикатор ICE Gasoil за цей же період продемонстрував аналогічне падіння — на 157 доларів за тонну. Попри зростання лондонського ф’ючерсу наприкінці тижня на 51 долар за тонну (2,24 грн/л), реальні внутрішні ціни в Україні продовжили зниження.

Ситуація в регіонах України

На півдні країни ціни розподілилися таким чином:

мінімальна ціна зафіксована на рівні 73,5 грн/л;

компанія "Газтрім" однією з перших встановила ціну 74 грн/л;

вартість пального у компаній "Старт Агро", "БРСМ-Нафта" та "Кворум-Нафта" становила менше 74 грн/л;

непрямі імпортери, такі як "Енергія Трейд", "Нексен Ойл" та "Юкас Петроліум", пропонували ресурс дорожче 74 грн/л.

На заході України ціни традиційно вищі:

у Львівській області діапазон склав 77,6-78 грн/л;

на Волині ціни наближені до 78 грн/л;

"Укрнафта" утримувала ціну на рівні 81 грн/л (97 000 грн/т);

завдяки дешевому ресурсу від Orlen Lietuva ціни на литовське пальне у деяких операторів знизилися до 73,5-73,7 грн/л.

Імпорт та логістика

Постачання пального в Україну наразі забезпечуються з кількох основних напрямків. Литва демонструє суттєве зростання активності, де імпорт автомобільними партіями збільшився вдвічі та досяг 9,5 тис. т, а загальний обсяг постачань за тиждень зафіксовано на рівні 20,3 тис. т. Водночас активно задіяний південний шлях через Грузію та Азербайджан, завдяки чому в період з 24 квітня по 3 травня було розмитнено 18 тис. т азербайджанського пального. Також вигідні умови пропонує Румунія, оскільки ресурс із Констанци обходиться замовникам у середньому на 24 долари за тонну дешевше, ніж аналогічні постачання з Греції.

Поточні ризики

Зниження цін викликало занепокоєння серед власників мереж АЗС, які мають значні запаси дорогого пального, придбаного за ціною 77-78 грн/л.

"На відміну від етапу зростання, етап зниження цін ніхто не любить. Схоже, прийдешнє зниження не буде винятком. Перше занурення до 74 грн/л вже призвело до тихої паніки, зокрема й серед роздрібних мереж, які мають чималі запаси дорогого ресурсу", — зазначають аналітики.

Крім того, на світовому ринку зберігається невизначеність через ситуацію в Ормузькій протоці та низькі запаси нафтопродуктів у США, що може вплинути на подальшу динаміку цін.

Нагадаємо, станом на 8 травня 2026 року в Україні було зафіксовано суттєве зниження роздрібних цін на дизельне пальне (ДП). Середня вартість дизеля зменшилася на 88 коп./л і становила 88,03 грн/л.