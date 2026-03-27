Минздрав запускает "Цифрограмму 2.0" для медицинских работников: что известно

врач
Цифровые инструменты в медицине / Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) и платформа "Дія.Образование" запускают "Цифрограмм 2.0 для медицинских работников" — комплексный тест для оценки цифровых навыков медиков.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Тест разработан по европейским стандартам DigComp 2.1 и охватывает ключевые сферы повседневной работы медиков:

  • защита персональных данных пациентов;
  • правильное использование ЕСОЗ;
  • соблюдение правил сетевого этикета;
  • безопасная и эффективная работа с ИИ, 3D-проектированием и VR.

Прохождение теста помогает медикам провести самоанализ работы с цифровыми инструментами и определить направления для профессионального развития.

Тест доступен на платформе "Діяння.Образование".

Отметим, что по состоянию на конец февраля уже было начислено 108 млн грн на счета для 54 тысяч украинцев, которые зарегистрировались на прохождение обследования в рамках национальной программы Скрининг здоровья 40+.

Автор:
Ольга Опенько