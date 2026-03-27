Минздрав запускает "Цифрограмму 2.0" для медицинских работников: что известно

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) и платформа "Дія.Образование" запускают "Цифрограмм 2.0 для медицинских работников" — комплексный тест для оценки цифровых навыков медиков.

Тест разработан по европейским стандартам DigComp 2.1 и охватывает ключевые сферы повседневной работы медиков:

защита персональных данных пациентов;

правильное использование ЕСОЗ;

соблюдение правил сетевого этикета;

безопасная и эффективная работа с ИИ, 3D-проектированием и VR.

Прохождение теста помогает медикам провести самоанализ работы с цифровыми инструментами и определить направления для профессионального развития.

Тест доступен на платформе "Діяння.Образование".

