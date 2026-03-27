МОЗ запускає "Цифрограм 2.0" для медичних працівників: що відомо

Цифрові інструменти в медицині / Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) та платформа “Дія.Освіта” запускають “Цифрограм 2.0 для медичних працівників” - комплексний тест для оцінки цифрових навичок медиків. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри. 

Тест розроблений за європейськими стандартами DigComp 2.1 і охоплює ключові сфери щоденної роботи медиків:

  • захист персональних даних пацієнтів;
  • правильне користування ЕСОЗ;
  • дотримання правил мережевого етикету;
  • безпечна та ефективна робота з ШІ, 3D-проєктуванням та VR.

Проходження тесту допомагає медикам провести самоаналіз своєї роботи з цифровими інструментами та визначити напрямки для професійного розвитку.

Тест доступний на платформі "Дія.Освіта".

Зауважимо, станом на кінець лютого вже було нараховано 108 млн грн на рахунки для 54 тисяч українців, які зареєструвалися на проходження обстеження у рамках національної програми “Скринінг здоровʼя 40+”.

Ольга Опенько