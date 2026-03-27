МОЗ запускає "Цифрограм 2.0" для медичних працівників: що відомо

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) та платформа “Дія.Освіта” запускають “Цифрограм 2.0 для медичних працівників” - комплексний тест для оцінки цифрових навичок медиків.

Тест розроблений за європейськими стандартами DigComp 2.1 і охоплює ключові сфери щоденної роботи медиків:

захист персональних даних пацієнтів;

правильне користування ЕСОЗ;

дотримання правил мережевого етикету;

безпечна та ефективна робота з ШІ, 3D-проєктуванням та VR.

Проходження тесту допомагає медикам провести самоаналіз своєї роботи з цифровими інструментами та визначити напрямки для професійного розвитку.

Тест доступний на платформі "Дія.Освіта".

