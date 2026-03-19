На Чернобыльской АЭС строят солнечную электростанцию мощностью 2 МВт: детали проекта

На ЧАЭС строят солнечную электростанцию / Чернобыльская АЭС

На промышленной площадке ДСП "Чернобыльская АЭС" официально начались работы по монтажу солнечной (фотовольтаической) электростанции (ФЭС) мощностью 2 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ЧАЭС.

Проект внедряется по результатам международного тендера, организованного офисом Программы развития ООН в Украине (UNDP). Исполнителем работ стала украинская компания ООО "Солар Стальконструкция" (SolarSK) из Днепра.

Первая группа специалистов подрядчика в составе 8 человек уже приступила к работе на объекте. Специалисты обеспечены жильем, питанием и проходят индивидуальный дозиметрический контроль.

специалисты SolarSK, ЧАЭС / Чернобыльская АЭС

На площадке завершена подготовка территории и доставка оборудования. Специалисты выполняют геодезическую разбивку для точной установки опорных металлоконструкций.

"Развитие альтернативного поколения позволит обеспечить критические потребности станции в условиях возможных блекаутов или повреждения сетей, уменьшить зависимость от внешнего электроснабжения и гарантировать бесперебойную работу ключевых систем", - прокомментировал генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов.

Проект направлен на сокращение расходов предприятия на оплату электроэнергии и создание резервного источника питания для систем безопасности. Контроль соблюдения строительных норм осуществляет профильный отдел атомной станции, а общую координацию работ на площадке обеспечивает электрический цех предприятия.

О SolarSK

SolarSK (Солар Стальконструкция) — ведущий украинский производитель и поставщик металлоконструкций для крепления солнечных панелей (ФЭМ) на крышах и грунте, основанный в 2012 году. Компания специализируется на разработке, производстве и монтаже наземных, крышных систем, а также трекеров, обеспечивая полный цикл услуг EPC. Имеет свои производственные комплексы по изготовлению стальных профилей, уже реализовала ряд масштабных проектов в солнечной энергетике и участвовала в реализации многих объектов суммарной мощностью генерации более 3000 МВт.

Напомним, в феврале Кабмин распределил более 1,6 млрд грн в поддержку безопасности Чернобыльской АЭС. Средства будут направлены на проведение работ по обеспечению конфайнмента, поддержку трех энергоблоков и хранилищ радиоактивных отходов.

Автор:
Татьяна Ковальчук