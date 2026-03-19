На Чорнобильській АЕС будують сонячну електростанцію потужністю 2 МВт: деталі проєкту

На промисловому майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" офіційно розпочалися роботи з монтажу сонячної (фотовольтаїчної) електростанції (ФЕС) потужністю 2 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ЧАЕС.

Проєкт впроваджується за результатами міжнародного тендеру, який організував офіс Програми розвитку ООН в Україні (UNDP). Виконавцем робіт стала українська компанія ТОВ "Солар Стальконструкція" (SolarSK) з міста Дніпро.

Перша група фахівців підрядника у складі 8 осіб вже приступила до роботи на об’єкті. Спеціалісти забезпечені житлом, харчуванням та проходять обов’язковий індивідуальний дозиметричний контроль.

спеціалісти SolarSK, ЧАЕС / Чорнобильська АЕС

Наразі на майданчику завершено підготовку території та доставку обладнання. Фахівці виконують геодезичну розбивку для точного встановлення опорних металоконструкцій.

"Розвиток альтернативної генерації дозволить забезпечити критичні потреби станції в умовах можливих блекаутів або пошкодження мереж, зменшити залежність від зовнішнього електропостачання та гарантувати безперебійну роботу ключових систем", — прокоментував генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов.

Проєкт спрямований на скорочення витрат підприємства на оплату електроенергії та створення резервного джерела живлення для систем безпеки. Контроль за дотриманням будівельних норм здійснює профільний відділ атомної станції, а загальну координацію робіт на майданчику забезпечує електричний цех підприємства.

Про SolarSK

SolarSK (Солар Стальконструкція) — це провідний український виробник та постачальник металоконструкцій для кріплення сонячних панелей (ФЕМ) на дахах і ґрунті, заснований у 2012 році. Компанія спеціалізується на розробці, виробництві та монтажі наземних, дахових систем, а також трекерів, забезпечуючи повний цикл EPC-послуг. Має власні виробничі комплекси з виготовлення сталевих профілів, вже реалізувала ряд масштабних проєктів в сонячній енергетиці та брала участь в реалізації багатьох об’єктів сумарною потужністю генерації понад 3000 МВт.

Нагадаємо, у лютому Кабмін розподілив понад 1,6 млрд грн на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС. Кошти спрямують на проведення робіт з убезпечення конфайнменту, підтримку трьох енергоблоків та сховищ радіоактивних відходів.