На фоне блекаутов Украина импортировала рекордные объемы топлива в ноябре

Суммарный импорт в Украину дизельного горючего, бензина и сжиженного газа в ноябре 2025 года составил 946 тыс. т, что стало наибольшим объемом за последние 16 месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "НефтеРынок".

Отмечается, что поставки в ноябре 2025 почти повторили рекордные объемы августа 2024 года (перед повышением акциза с 1 сентября) и декабря 2022 года (перед европейскими санкциями на российское горючее).

Кроме того, по данным аналитиков, импорт дизтоплива в ноябре 2025 года стал рекордным с начала войны. 700 тыс. т или 23,3 тыс. т/сутки.

Эксперты отмечают, что рост произошел на фоне увеличения потребления дизтоплива, бензина и сжиженного газа генераторами электроэнергии для покрытия дефицита, возникшего в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Также в ноябре были возобновлены поставки горючего из румынских портов, которые в октябре были под ограничением, что способствовало дополнительным объемам.

Напомним, таможня фиксирует существенный рост импорта горючего направления от производителей нефтепродуктов. Бизнес более тщательно выбирает контрагентов, все чаще предпочитая при заключении контрактов непосредственным производителям горючего.

Несмотря на низкие цены на нефть на мировых рынках, дизельное топливо в Украине за прошлый месяц значительно удорожало. Эксперты ожидают стабилизации цен на горючее в последний месяц года. Детальнее о том, какими будут цены на бензин, газ, дизтопливо на АЗС, читайте в материале Delo.ua.