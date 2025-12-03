Запланована подія 2

На тлі блекаутів Україна імпортувала рекордні обсяги пального у листопаді

бензовоз
У листопаді імпорт палива в Україну суттєво зріс. Фото: thk.kiev

Сумарний імпорт в Україну дизельного пального, бензину та скрапленого газу  в листопаді 2025 року становив 946 тис. т, що стало найбільшим обсягом  за останні 16 місяців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "НафтоРинок".

Зазначається, що постачання у листопаді 2025 року майже повторили рекордні обсяги серпня 2024 року (перед підвищенням акцизу з 1 вересня) та грудня 2022 року (перед європейськими санкціями на російське пальне).

Фото 2 — На тлі блекаутів Україна імпортувала рекордні обсяги пального у листопаді

Крім того, за даними аналітиків, імпорт дизпального в листопаді 2025 року став рекордним з початку війни – 700 тис. т або 23,3 тис. т/доба.

Експерти зауважують, що зростання відбулось на фоні збільшення споживання дизпалива, бензину та скрапленого газу генераторами електроенергії для покриття дефіциту, який виник в наслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Також  в листопаді були відновлені постачання пального з румунських портів, які в жовтні були під обмеженням, що сприяло додатковим обсягам.

Нагадаємо, митниця фіксує суттєве зростання імпорту пального напряму від виробників нафтопродуктів. Бізнес ретельніше обирає контрагентів, все частіше надаючи перевагу при укладанні контрактів безпосереднім виробникам пального.

Попри низькі ціни на нафту на світових ринках, дизельне пальне в Україні за минулий місяць значно здорожчало. Експерти очікують стабілізації цін на пальне в останній місяць року. Детальніше про те, якими будуть ціни на бензин, газ, дизпаливо на АЗС, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько