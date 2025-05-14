На границе с Венгрией и Словакией временно закроют два пункта пропуска: в чем дело

В Закарпатской области временно приостановят два пункта пропуска на границе со Словакией и Венгрией. Причина – завершающий этап подключения систем резервного электропитания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной таможенной службы.

Два КПП на границе прекратят работу

В связи с техническими работами на электросетях, 16 и 17 мая временно приостановят два пункта пропуска на украинской границе со странами ЕС.

В Закарпатской области на двух пунктах пропуска, расположенных на границе со Словакией и Венгрией, будут проходить заключительные работы по подключению систем резервного питания. В этой связи предусмотрено временное отключение подстанций от электросети.

Пропуск лиц и транспорта будет ограничен на следующие периоды:

Пункт пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое". 16 мая 2025 г. с 10:00 до 15:00.

16 мая 2025 г. с 10:00 до 15:00. Пункт пропуска "Чоп – Захонь". 17 мая 2025 с 10:00 до 15:00.

Соответственно, временно в этих пунктах пропуска с украинской стороны будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств.

Таможенники просят учесть данную информацию и, по возможности, выбирать другие международные переходы.

О работе пунктов пропуска на границе

С 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчева – Краковец" производятся дорожные работы. Возможно временное снижение пропускной способности.

В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе проводят ремонтные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности. Работы продлятся до 5 июня.

Напомним, 13 мая в 23 часов было разблокировано и восстановлено движение через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск".