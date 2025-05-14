На кордоні з Угорщиною та Словаччиною тимчасово закриють два пункти пропуску: в чому справа

У Закарпатській області тимчасово припинять роботу два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Причина — завершальний етап підключення систем резервного електроживлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Два КПП на кордоні припинять роботу

У зв’язку з технічними роботами на електромережах, 16 та 17 травня тимчасово призупинять роботу два пункти пропуску на українському кордоні з країнами ЄС.

У Закарпатській області на двох пунктах пропуску, розташованих на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, триватимуть завершальні роботи з підключення систем резервного живлення. У зв’язку з цим передбачене тимчасове відключення підстанцій від електромережі.

Пропуск осіб та транспорту буде обмежено на такі періоди:

Пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке". 16 травня 2025 року з 10:00 до 15:00.

16 травня 2025 року з 10:00 до 15:00. Пункт пропуску "Чоп – Захонь". 17 травня 2025 року з 10:00 до 15:00.

Відповідно, тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.

Митники просять врахувати дану інформацію та, за можливості, обирати інші міжнародні переходи.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні

З 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" проводяться дорожні роботи. Можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Роботи триватимуть до 5 червня.

Нагадаємо, 13 травня о 23 годині було розблоковано і відновлено рух через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".