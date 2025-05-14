Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

--0,04

EUR

46,09

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,49

41,40

EUR

46,75

46,55

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На кордоні з Угорщиною та Словаччиною тимчасово закриють два пункти пропуску: в чому справа

кордон, митниця
Два КПП на кордоні припинять роботу

У Закарпатській області тимчасово припинять роботу два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Причина — завершальний етап підключення систем резервного електроживлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Два КПП на кордоні припинять роботу

У зв’язку з технічними роботами на електромережах, 16 та 17 травня тимчасово призупинять роботу два пункти пропуску на українському кордоні з країнами ЄС.

У Закарпатській області на двох пунктах пропуску, розташованих на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, триватимуть завершальні роботи з підключення систем резервного живлення. У зв’язку з цим передбачене тимчасове відключення підстанцій від електромережі.

Пропуск осіб та транспорту буде обмежено на такі періоди:

  • Пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке". 16 травня 2025 року з 10:00 до 15:00.
  • Пункт пропуску "Чоп – Захонь". 17 травня 2025 року з 10:00 до 15:00.

Відповідно, тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів. 

Митники просять врахувати дану інформацію та, за можливості, обирати інші міжнародні переходи.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні

З 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" проводяться дорожні роботи. Можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Роботи триватимуть до 5 червня.

Нагадаємо, 13 травня о 23 годині було розблоковано і відновлено рух через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Автор:
Ольга Опенько