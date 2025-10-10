На Киевщине работница банка передала себе полмиллиона гривен умерших клиентов

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летней работнице банка, переводившей деньги со счетов умерших клиентов банков на свои.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что женщина занимала должность эксперта по премиуму банкинга одного из коммерческих банков столицы.

По данным следствия, злоумышленница в течение 2020-2021 годов со служебного компьютера входила в учетные записи уже умерших клиентов и меняла привязанные к счетам финансовые номера телефонов на подконтрольные ей. Затем переводила средства на собственные счета и банковские карты.

Установлены шесть пострадавших, а общая сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тысяч гривен.

Деньги со счетов клиентов женщина переводила не все сразу, а по частям, начиная с суммы в 10-20 тысяч гривен. Таким образом, ей удавалось не привлекать внимания к проведенным операциям.

Последние 5 лет подозреваемая работала в пяти разных банках. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность женщины к аналогичным мошенничествам со счетами других клиентов.

Женщине сообщили о подозрении по трем статьям:

ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество;

ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины – незаконные действия с платежными документами;

ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем.

Санкции статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

