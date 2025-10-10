На Київщині працівниця банку переказала собі пів мільйона гривень померлих клієнтів

Правоохоронці повідомили про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці.

За даними слідства, зловмисниця протягом 2020-2021 років зі службового комп’ютера входила до облікових записів клієнтів, які вже померли, та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй. Потім переказувала кошти на власні рахунки та банківські картки.

Встановлено шістьох потерпілих, а загальна сума завданих збитків становить близько 500 тисяч гривень.

Гроші з рахунків клієнтів жінка переказувала не всі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тисяч гривень. У такий спосіб їй вдавалося не привертати уваги до проведених операцій.

Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

Жінці повідомили про підозру за трьома статтями:

ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство;

ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України — незаконні дії з платіжними документами;

ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем.

Санкції статей передбачають до 5 років позбавлення волі.

