На Львівщині викрили зловмисників, які ошукали клієнтів ПриватБанку: деталі справи

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисників, які ошукали 20 клієнтів ПриватБанку, заволодівши грошовими коштами на загальну суму більше 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними слідства, зловмисники телефонували до клієнтів банку, представлялись співробітниками служби безпеки уcтанови та обманним шляхом переконували переказати кошти зі своїх рахунків на інші, нібито «безпечні», а насправді – підконтрольні їм рахунки.

В подальшому фігуранти справи ці кошти привласнювали та розподіляли між собою.

У такий спосіб зловмисники ошукали 20 клієнтів фінансової установи, заволодівши грошовими коштами на загальну суму більше 800 тисяч гривень.

Як повідомляють правоохоронці, до складу злочинної групи входило троє осіб – 31-річний організатор та двоє виконавиць віком 29 та 32 роки, усі мешканці Львівщини.

Вони мали чітко розподілені обов’язки, дотримувались правил конспірації, часто змінювали орендовані квартири та номери мобільних телефонів, які використовували для протиправної діяльності.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у них:

засоби зв’язку,

чорнові записи,

комп'ютерну техніку,

банківські картки та інші речові докази їх причетності до протиправної діяльності.

Зловмисників викрили за сприяння співробітників служби безпеки ПриватБанку.

Фігурантам кримінального провадження загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

